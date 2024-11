Musique : le casque audio, un objet incontournable toujours plus innovant

Le casque audio est devenu branché et a connu une évolution technologique ces dernières années, avec de nombreuses marques qui se sont lancées dans un bras de fer marketing. Le marché représente dans le monde 18 milliards d'euros.

Vanté par les influenceurs, utilisé par les sportifs de haut niveau, le casque audio s'est invité dans le quotidien. Il est aussi devenu un compagnon de travail dans les entreprises qui ont fait le choix de l'open space. Dans les magasins, on retrouve ces casques devenus incontournables, pour tous les goûts et à tous les prix, jusqu'à 799 euros.

Un marché en plein essor

En 2013, 692 millions de casques ont été vendus, et plus d'un milliard l'an passé. Le casque à conduction osseuse est l'un des produits qui se vend le mieux : étanche, il peut accompagner les futurs Léon Marchand mais aussi les amateurs de cyclisme et de course à pied. À vélo, porter un casque audio peut coûter 135 euros d'amende. À l'inverse, certains coupent complètement du bruit extérieur. Un fabricant français propose un modèle de plusieurs centaines d'euros censé produire un son incomparable. Quel que soit le casque ou les écouteurs, attention au volume sonore.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus