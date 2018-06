Musique : Kanye West, un mois de juin rempli à la folie

Ces derniers mois, Kanye West a entrepris une oeuvre de philosophie sur Twitter, alimenté les sites people avec sa femme Kim Kardashian, affiché sa proximité avec Donald Trump - assez mal vue pour dire le moins dans le monde du rap - mais aussi choqué tout le monde en faisant des déclarations hautement polémiques, sur le site du média people américain TMZ.

"400 ans d'esclavage, cela ressemble à un choix"... Le rappeur excelle dans la polémique, la crise de nerfs, les sautes d'humeur, les déclarations cryptiques et pour tout dire lunaires mais aussi dans son cœur de métier, la musique.

Sur ce titre lâché il y a un mois, le rappeur de 40 ans revient sur toute cette actualité, preuve que tout est prétexte à la création.

Look at your phone as tool not an obligation. Would you walk around with a hammer in your pocket? You would pick up a hammer when you needed it you would never be addicted or obligated to it. Use your phone like a hammer only pick it up when you need it.