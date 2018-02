Musique : Franz Ferdinand, réinvention sur le dancefloor

Cinq ans après leur dernier disque, les Ecossais de Franz Ferdinand reviennent vendredi avec "Always Ascending", le rock en sourdine, l'électro en avant. Une réinvention déstabilisante pour un groupe qui a connu tant de succès mais une formule qui a le mérite de leur donner un nouveau souffle.

C'est peu dire qu'ils sont sûrs de leur coup. Alex Kapranos, chanteur et leader charismatique de Franz Ferdinand, et le nouveau venu Julian Corrie, ne laissent aucune place au doute, ce virage est le bon : "C’est comme vivre dans une infinité de miroirs : tout est renversé mais vous adorez ça".

Casser la routine après quatre albums qui les ont installés au sommet du rock ? Se refaire plaisir après avoir perdu un membre fondateur ? Always Ascending semblait en tout cas nécessaire pour le groupe et le volubile Alex Kapranos.

Ce qu’on voulait avant tout, c’était garder le noyau du groupe, sa rugosité, mais faire un album pour le dancefloorAlex Kapranos, Franz Ferdinand

Il y a trois ans, leur album commun avec les Sparks - sous le nom de FFS - a sans doute convaincu les Ecossais d'ouvrir leur son à la collaboration. Alors, cette fois-ci, ils sont allés chercher le Français Philippe Zdar, touche-à-tout électro de génie, et membre émérite du groupe Cassius. "Philippe est le maître, confesse Alex Kapranos. Il a cette philosophie dans la vie : si tu veux quelque chose, choisis le meilleur".

C'est déroutant, c'est certain, mais en changeant la formule et en baissant les guitares, toujours présentes qu'on se rassure, Franz Ferdinand a sans doute gagné de la vie, du plaisir inestimable quand on a dépassé les 15 ans d'âge dans le rock.

Franz Ferdinand, Always Ascending (Domino). Album disponible le 9 février. Le 27 février à Paris (Zénith), puis en tournée en France.