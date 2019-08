Maurice Jallier, compositeur et ambassadeur de la culture créole, est mort à 90 ans

La ministre des Outre-Mer Annick Girardin a rendu hommage lundi soir à l'auteur-compositeur martiniquais, saluant l'importance de son rôle dans la promotion de la culture créole.

Né le 12 janvier 1929 au Bénin, Maurice Jallier s'est éteint vendredi à l'âge de 90 ans à son domicile de Fort-de-France.



Durant sa carrière, il a composé plusieurs centaines de chansons, comme autant de petites peintures sociales. Parmi celles-ci, "Lazazou, Céfilon, Mirogréa resteront parmi les chefs d'œuvre de la musique antillaise", a twitté la SACEM, dont il était le plus ancien sociétaire martiniquais.

Artiste prolixe, guitariste et pianiste, celui qui avait exercé également comme kinésithérapeute jusqu'au milieu des années soixante, a vécu l'apogée de sa carrière d'artiste dans les années 1950 à 1970.



Outre le domaine de la composition, Jallier a également exercé ses talents dans celui de la comédie en écrivant des sketches et des pièces de théâtre, et a signé plusieurs ouvrages sur la musique aux Antilles.



Devenu aveugle, il avait milité également en faveur de la reconnaissance des non-voyants.



"Maurice Jallier n'aura de cesse tout au long de sa carrière de promouvoir le patrimoine culturel antillais à l'international, avec notamment la création du groupe Créolita et du célèbre Carnaval antillais de Paris, grâce auquel la richesse culturelle des Antilles continue encore à ce jour de rayonner sur la plus belle avenue de la capitale", a écrit la ministre des Outre-Mer Annick Girardin dans un communiqué.