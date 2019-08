Le chanteur ivoirien DJ Arafat est mort

C'est ce qu'a annoncé ce lundi la télévision publique ivoirienne, citant plusieurs sources officielles.

Âgé de 33 ans, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, s'est imposé comme la star du coupé-décalé, genre musical très en vogue depuis le début des années 2000 en Côte d'Ivoire, et qu'il a contribué à populariser en France avant de le faire voyager dans le monde.



DJ Arafat (en duo avec Debordo) : "Kpangor"

Le chanteur a été victime d'un grave accident de la circulation à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi. Sa moto a heurté violemment la voiture d'une journaliste de Radio Côte d'Ivoire, elle-même blessée dans l'accident. Selon un médecin de l'hôpital d'Abidjan, cité par Jeune Afrique, l'artiste souffrait "notamment d'une fracture du crâne et d'un œdème" et avait été admis "dans un état végétatif". Les équipes soignantes ont tenté de le réanimer, "en vain".



Depuis, des rumeurs ne cessaient de circuler sur son état de santé, des plus rassurantes aux plus dramatiques. Plusieurs sources officielles citées par Jeune Afrique, à commencer par Maurice Bandaman, ministre ivoirien de la Culture, ont annoncé finalement qu'il avait succombé à ses blessures. Mais autour de la Polyclinique des Deux Plateaux, à Abidjan, où beaucoup de gens s'étaient réunis en apprenant la nouvelle de l'accident, la confusion a longtemps régné parmi les fans qui voulaient garder espoir.



L'annonce de la mort du chanteur, survenue lundi matin à 8 heures locales, du chanteur a été officialisée sur Twitter par la Radio-Télévision publique ivoirienne (RTI).



Né le 26 janvier 1986 à Yopougon, un district d'Abidjan, DJ Arafat était le fils d'une chanteuse, Tina Spencer (ou Tina Glamour), critiquée pour ses chorégraphies jugées osées. Dans sa jeunesse, des amis libanais le surnommaient "Yasser Arafat". Il a décidé d'en faire son nom de scène. En 2003, il a été remarqué pour le morceau Hommage à Jonathan. À partir du milieu des années 2000, il a travaillé quelques années en France en tant que DJ, après l'expiration de son visa. Par la suite, DJ Arafat était particulièrement célèbre en Afrique de l'Ouest.



DJ Arafat avait été désigné "meilleur artiste de l'année" aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017.



DJ Arafat : "Gbobolor" (2015)

Le petit est parti. Nous sommes tous effondrésA’salfo de Magic SystemJeune Afrique

Contacté par Jeune Afrique, A'Salfo, leader du célèbre groupe Magic System, a rendu un hommage émouvant à DJ Arafat : "Le petit est parti. Il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés. Dans le style du zouglou, à l’international, il y a Magic System. Pour le coupe-décalé, c’était DJ Arafat… C’est une grande perte pour la musique ivoirienne."



Le ministre ivoirien de la Culture Maurice Kouakou Bandaman "présente ses condoléances à la famille et aux mélomanes", et des dispositions seront prises pour "un hommage à l'artiste", selon un communiqué diffusé par la RTI.



"On est tous sous le choc", a témoigné auprès de l'AFP Ickx Fontaine, producteur et spécialiste du hip hop. DJ Arafat était "au top niveau depuis 15 ans et son premier tube Jonathan [une chanson en hommage à un artiste décédé lui-même en moto, selon plusieurs témoignages sur Twitter]. C'était impressionnant. C'était un vrai chanteur et un batteur (...) il a donné un nouveau souffle au coupé-décalé", a-t-il estimé.