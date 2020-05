Le chanteur guinéen Mory Kanté, connu pour son tube "Yéké Yéké", est mort à l'âge de 70 ans

La mort du musicien a été annoncée vendredi par son fils. Le président guinéen lui a rendu hommage sur Twitter.

On l'avait surnommé le "griot électrique". Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est mort, a annoncé son fils Ballé Kanté à l'AFP, vendredi 22 mai. L'artiste s'est éteint dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie.



Le président guinéen Alpha Condé a rendu hommage à l'artiste sur Twitter, officialisant la nouvelle et saluant "un parcours exceptionnel" et "une fierté".



#Mory_Kanté La culture africaine est en deuil. Mes condoléances les plus attristées...

Merci l'artiste. Un parcours exceptionnel. Exemplaire. Une fierté. pic.twitter.com/Acoxjyfwnb — Alpha CONDÉ (@alphacondepresi) May 22, 2020