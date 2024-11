Musique : comment l'autotune a révolutionné le chant

L'autotune a été mis sur le devant de la scène par la chanteuse Cher avec son tube "Believe". S'il reste clivant, il est utilisé dans une majorité des productions musicales.

Le tube planétaire Believe, de Cher, a lancé l'autotune. Il s'agit d'un logiciel qui modifie la voix. Au départ, il n'était pas censé s'entendre et devait juste corriger les mauvaises notes. L'autotune est né dans les champs de pétrole américains et a été créé par Andy Hildebrand. L'ingénieur avait inventé une méthode pour sonder les sols aux moyens d'ondes acoustiques. Il a adapté sa formule à la musique et a créé l'autotune en 1997. Il s'agit d'un système de correction de la tonalité.

L'autotune se démocratise dans la pop et le rap

"Dans les deux ans qui ont suivi la sortie du logiciel, la plupart des studios du monde avaient un exemplaire de ce logiciel", explique Jordan Kouby, producer, mixer et fondateur de studio QDS Paris. Cet outil magique ne s'entend pas. Mais tout va changer avec une icône de la pop, Cher. Après Believe, l'autotune est largement utilisé dans la pop américaine. En France, la pop se l'approprie légèrement, mais surtout le rap dans les années 2 000.

