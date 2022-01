Musique : Cat Power de retour avec un nouveau disque de reprises

La chanteuse américaine Cat Power vient de sortir un nouvel album de reprises, sobrement intitulé "Covers". Un exercice qu'elle apprécie : c'est son troisième après "The Covers record" en 2000 et "Jukebox" en 2008.

Quatre ans après Wanderer, son dernier album, sur lequel elle avait d'ailleurs aussi fait une reprise, celle de Stay de Rihanna, Chan Marshall alias Cat Power est donc de retour avec un nouveau disque où elle interprète ses propres versions de morceaux déjà connus. Ses deux précédentes compilations du même genre avaient eu beaucoup de succès.

Parmi les titres qu'elle a choisis cette fois-ci, Bad Religion, que Frank Ocean avait chantée en 2012.



Cat Power a semble-t-il surmonté ses nombreux démons de la décennie 2000-2010 : dépression, addiction à l'alcool et relations toxiques, pour revenir en forme et apaisée. Elle livre 12 morceaux, reprenant Iggy Pop ou Nick Cave, mais aussi Bob Segar, Jackson Browne, The Replacements, Lana Del Rey... et le groupe irlandais The Pogues pour A Pair of Brown Eyes.

Sans oublier cette très belle reprise de I'll be seeing you de Billie Holiday, dédiée à son ami Philippe Zdar, musicien, producteur français et moitié du duo électro Cassius, décédé en juin 2019.

Autre bonne nouvelle pour ses fans : avec ce nouveau disque, Cat Power reprend aussi le chemin des salles. Elle sera ainsi en concert en France à partir du printemps, et notamment salle Pleyel à Paris, le 29 mai (complet).