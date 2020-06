Abba : après la comédie musicale et le musée, le grand retour du groupe suédois culte attendu par les fans

Les fans du célèbre groupe Abba ont repris espoir, même s’il leur faudra attendre quelques mois pour découvrir deux à quatre nouvelles chansons. Un espoir déçu une première fois il y a deux ans avec une annonce relayée les médias suédois. Cette fois, ça se précise : l’ex-leader du groupe a même parlé d’un show holographique avec des avatars en 2022. Groupe culte par excellence, Abba, c’est d’abord une histoire de deux couples devenus les rois du disco, dont la séparation n’a pas mis fin à l’engouement pour leur musique. Abba, les initiales de Agnetha et Björn, Anni-Frid et Benny, deux couples d’amis. C’est en chantant pendant leurs vacances à Chypre pour des soldats des Nations unies qu’ils décident de former un groupe, bientôt starisé par l’Eurovision en 1974 avec Waterloo.



Un groupe culte qui a traversé les décennies

Dès lors, le succès s’emballe. Ils ne se quittent plus, enchaînant les tournées dans le monde entier. Une vie qui finira par entraîner leur divorce, mais avant, ils auront enchaîné tube sur tube. C’est la mode du disco, et dans le succès d’Abba, il y a la musique, bien sûr, mais aussi les costumes. Des costumes kitsch qu’ils dévoilent dans leurs clips. Le roi de Suède, Charles Gustave, leur demandera même de chanter à son mariage. Habillé à la Barry Lyndon, le groupe dédiera Dancing Queen à la jeune reine. Le groupe se sépare en 1982, mais la vague Abba culmine avec la comédie musicale Mamma Mia!, qui attire 30 millions de spectateurs. En 2006, le groupe de sosies Abba Gold remplit les salles dans toute l’Europe. En 2013, le musée Abba est ouvert à Stockholm (Suède), avec une fête d’anniversaire où Björn et Agnetha retrouvent leurs fans. Des fans à nouveau dans l’attente, donc.

