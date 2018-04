Musique : 35 ans après leur dernier album, le groupe Abba va sortir deux nouveaux titres

Le mythique groupe suédois a annoncé, vendredi 27 mai, son retour en studio... et à la télévision.

Agnetha, Benny, Björn et Annif-Frid reprennent du service. Les quatre membres du légendaire groupe suédois Abba se sont retrouvés pour enregistrer deux nouvelles chansons, trente-cinq ans après leur dernier album. "Nous avons tous les quatre pensé que (...) ça serait marrant d'unir nos forces et d'aller dans un studio d'enregistrement, annonce le quatuor dans un communiqué publié vendredi 27 avril. Alors on l'a fait."

Ces deux nouveaux morceaux accompagneront une tournée mondiale dans laquelle des avatars du groupe en hologrammes "se produiront" sur scène. L'un des deux titres, I Still Have Faith in You, fera partie d'une émission spéciale à la télévision qui sera diffusée en décembre sur la BBC. "On a pris de l’âge, mais la chanson est toute neuve. Et ça fait du bien", se réjouit le groupe.

En 2016 déjà, les quatre Suédois s'étaient retrouvés sur scène le temps d’un concert privé à Stockholm, à l'occasion des 50 ans de la rencontre musicale de Björn Ulvaeus et Benny Andersson.