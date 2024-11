Mort de Quincy Jones : un monument de la musique en cinq tubes planétaires

La légende de la musique américaine, qui a remporté une trentaine de Grammy Awards, a signé de nombreux tubes inoubliables. Du jazz au hip-hop, Quincy Jones a su suivre le pouls de la pop et briller dans ses créations au cours d'une carrière longue de plus de sept décennies. En voici cinq mémorables.

1 1985 : "We are the world"

En janvier 1985, Quincy Jones est aux commandes de l'enregistrement historique de We Are The World du collectif USA for Africa, un incroyable "all star" de la scène pop, rock, soul américaine où l'on retrouvait, entre autres, Stevie Wonder, Bob Dylan, Ray Charles et Bruce Springsteen. Coécrite par Michael Jackson et Lionel Ritchie, la chanson lancée le 7 mars visait à soutenir le combat contre la famine qui faisait rage en Éthiopie. Elle faisait écho au tube des stars britanniques réunies sous la bannière Band Aid(Nouvelle fenêtre), sorti à l'occasion des fêtes de Noël 1984.

2 1982 : "Thriller" pour Michael Jackson

Quincy Jones et Michael Jackson ont eu une collaboration parmi les plus fructueuses de l'histoire de la musique populaire. Jones produit le premier album de l'âge adulte (sans ses frères musiciens) de Jackson, Off the Wall, sorti en 1979. Avec 20 millions d'exemplaires vendus, le disque fait de Quincy Jones le producteur le plus puissant du show business et vaut au jeune chanteur de 21 ans un Grammy Award pour sa performance vocale sur la chanson d'ouverture Don't Stop 'Til You Get Enough.

Avec Thriller (1982), triomphe planétaire (avec huit Grammy Awards à la clé), qui devient l'album le plus vendu de l'histoire et le sacre roi de la pop, Michael Jackson va encore plus loin en termes de retentissement. L'album est également le premier à utiliser pleinement les clips comme moyen de promotion. C'est le cas notamment de la chanson Thriller écrite par Rod Temperton, dont le clip passera en boucle sur MTV. Un court métrage de 14 minutes réalisé par John Landis diffusé pour la première fois le 2 décembre 1983 qui, avec ses zombies et sa célèbre chorégraphie, changera le cours de l'histoire des "vidéo-clips" comme on disait alors. Quincy Jones coproduit également l'album Bad (1987) qui connaît un grand succès.

3 1989 : "Back on the Block"

Back on the Block, album studio produit par Quincy Jones et sorti en 1989, réuni de nombreux chanteurs et musiciens célèbres de trois générations notamment Ella Fitzgerald, Miles Davis, Ice-T, Sarah Vaughan, George Benson, Luther Vandross, Barry White, Al Jarreau et Ray Charles. Il a remporté le Grammy Award 1991 de l'album de l'année.

4 1964 : "I Can't Stop Loving You"

Quincy Jones a obtenu son premier Grammy Award en 1964 avec l'arrangement de la chanson populaire 'I Can't Stop Loving You du disque This Time by Basie de Count Basie and His Orchestra. En tout Quinbcy Jones aura reçu 27 Grammy Awards.

5 1962 : " Big Band Bossa Nova"

Durant la décennie 60, Quincy Jones enregistre quelques disques dont l'un d'eux, Big Band Bossa Nova (1962), abrite le célèbre et pétillant Soul Bossa Nova, sur lequel on retrouve notamment Lalo Schifrin au piano et Roland Kirk à la flûte. Dans cet album, Quincy Jones exprime un intérêt pour la musique brésilienne qui ne faiblira jamais par la suite.