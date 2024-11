Mort de Quincy Jones : Frank Sinatra, Michael Jackson... retour sur les 50 ans de carrière d'un producteur de légende

Il était le chef d'orchestre des stars. Arrangeur, compositeur, producteur des plus grands... Quincy Jones est décédé dimanche 3 novembre à l'âge de 91 ans.

En 1985, Quincy Jones avait pris la tête de la chorale humanitaire pour l'Éthiopie, qui donna le tube We Are the World. Musicien de métier, arrangeur et producteur de légende, l'ami de Stevie Wonder et Michael Jackson s'est éteint dimanche 3 novembre à l'âge de 91 ans.

De la disco à la pop, 50 ans de musique

En cinquante ans de carrière, il aura façonné quelques-uns des plus grands titres de la variété internationale. Réclamé par Frank Sinatra, Quincy Jones va bien vite se démarquer avec ses propres compositions à tendance jazz latin et va révolutionner la disco et le funk.

Producteur des Brothers Johnson, c'est également lui qui va émanciper Michael Jackson de ses frères et lui offrir sa propre identité musicale. Quincy Jones va ainsi entrer dans la légende de la pop. Henri Salvador, Nana Mouskouri, Charles Aznavour... Le producteur fera profiter de son talent de grands noms français, laissant une empreinte intemporelle dans l'histoire de la musique.

