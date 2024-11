Mort de Liam Payne : le chanteur britannique avait consommé de la cocaïne, de l'alcool et des antidépresseurs avant sa mort

La justice argentine a communiqué jeudi 7 novembre les résultats des études toxicologiques menées après la mort du musicien britannique Liam Payne, le 16 octobre, à l'âge de 31 ans. L'ex-membre du boys band One Direction avait chuté du balcon de son hôtel à Buenos Aires. "Les résultats des études toxicologiques - déjà communiqués à sa famille - ont révélé que, dans les moments précédant sa mort et pendant au moins ses dernières 72 heures, Payne présentait dans son organisme une polyconsommation d'alcool, de cocaïne et d'antidépresseur", a déclaré le parquet dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte après cette disparition, qui a provoqué une très vive émotion chez les fans du groupe britannique, en pause indéterminée depuis 2015. L'examen de téléphones portables, d'ordinateurs et de vidéos provenant de caméras de sécurité, les perquisitions dans la chambre d'hôtel et de "nombreuses déclarations de témoins afin de reconstituer les dernières heures de la victime et le déroulement des événements", ont conduit à la mise en examen de trois personnes pour vente de stupéfiants et abandon de personne vulnérable, a annoncé le parquet.

Sans préciser les noms des personnes impliquées, le parquet a précisé que celle qui accompagnait quotidiennement Liam Payne durant son séjour à Buenos Aires était inculpée pour "abandon de personne suivi de mort", un délit puni de cinq à quinze ans de prison, et de fourniture de stupéfiants. Un employé de l'hôtel "doit répondre d'avoir fourni à deux reprises de la cocaïne à Liam Payne pendant son séjour", et une troisième personne est "inculpée pour avoir fourni à deux reprises des stupéfiants à deux moments différents le 14 octobre".