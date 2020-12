Vente aux enchères : la famille Aznavour se sépare de souvenirs et d'objets d'art de Charles Aznavour et Georges Garvarentz

La vente est organisée vendredi après-midi à Paris par la maison Piasa. Les instruments, partitions, meubles et objets d'art mis en vente sont visibles via une exposition virtuelle.

À la suite de la disparition de Charles Aznavour le 1er octobre 2018, Aïda, sa sœur, et Seda, la fille aînée du chanteur, ont pris la décision de se séparer d'un grand nombre d'objets : des instruments, des partitions, mais aussi du mobilier et des objets d'art qui se trouvaient dans le château de Montfort-l'Amaury, la propriété familiale acquise dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, en 1967.



La vente aux enchères, qui concerne quelque 246 lots, se tient vendredi 4 décembre à partir de 15 heures, à huis clos sur le site internet de la maison Piasa, située à Paris. Au travers de ces pièces, s'esquissent des décennies d'une histoire familiale marquée par une forte relation avec l'art. Une exposition virtuelle permet de parcourir la collection Aznavour-Garvarentz. D'innombrables souvenirs, à commencer par ceux se rapportant à l'activité musicale de Charles Aznavour et de son beau-frère Georges Garvarentz, époux d'Aïda, brillant compositeur pour le cinéma et la chanson mort en 1993, sont proposés à la vente.

Le piano "doré et sculpté comme un carosse"

Charles Aznavour et son piano Steinway au début des années 1960 (Roger Kasparian)

Côté musique, la pièce la plus spectaculaire est le piano de Charles Aznavour, un Steinway "sculpté et doré comme un carosse" comme il aimait le décrire, et qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Le piano était ornementé à la manière du clavecin Rückers conservé à Versailles. Il était mentionné dès 1962 dans un article de Paris Match : "Pour lui son luxe c'est le Steinway de ses débuts."



Par ailleurs, des partitions de Georges Garvarentz, le beau-frère et plus proche collaborateur musical d'Aznavour, sont également mises en vente. Garvarentz est le compositeur de plusieurs musiques de films (Un Taxi pour Tobrouk, Le Tatoué...), de célèbres tubes des années 60 (Retiens la nuit pour Johnny Hallyday, Daniela pour Eddy Mitchell et les Chaussettes Noires, La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan... sans compter les innombrables chansons cosignées avec Charles Aznavour comme Je n'ai rien oublié, Paris au mois d'août...), de génériques de séries... Il a aussi travaillé dans le domaine de l'opérette et de la comédie musicale. Une quinzaine de lots de partitions sont ainsi proposés, dont un lot spécifique de chansons pour Aznavour.









"Un Taxi pour Tobrouk" (1961), film réalisé par Denys de la Patellière. Estimation : 1000 / 1500 euros - Photo : Xavier Defaix



Dans un registre plus sentimental, la collection comprend un objet personnel et ancien de la famille, une malle qui a dû appartenir aux parents de Charles et Aïda Aznavour.



Une malle marquée "Aznavourian 22 rue de Navarin Paris 9e France". Provenance : famille Aznavour. Estimation : 500 / 800 euros. (Xavier Defaix)

La vente aux enchères comporte enfin de très nombreux objets d'art, pièces d'argenterie, lustres, tapisseries, statues, tableaux, miroirs et meubles anciens, lots de chaises, canapés, tabourets, tables, guéridons... La collection, d'un style classique, s'harmonisait parfaitement avec l'architecture XVIIe siècle du château familial de Montfort-l'Amaury....







Petit canapé à oreilles en bois mouluré, sculpté et doré, de forme mouvementée, à décor de feuillages et fleurs, les accotoirs reposant sur une assise ajourée (destinée à être recouverte). Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765. Époque Louis XV. Estimation : 4000 / 6000 euros - Photo : Xavier Defaix



Une vidéo du piano de Charles Aznavour, testé par le musicien Bamin, a été postée sur le compte Instagram de la maison d'enchères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Piasa (@piasa_auction)