Mika, un parrain sur mesure pour le Téléthon 2024

Impliqué dans plusieurs causes humanitaires et sociales, le chanteur Mika est le parrain de la 38e édition du Téléthon. Un choix évident, qui lui permet d'apporter son soutien et sa vitalité à l'événement caritatif.

Nous l'avions rencontré à ses débuts, en 2007. Zébulon, Mika s'est bien vite imposé comme l'un des phénomènes de la Pop avec six albums studio, ses millions de disques vendus et ses tournées triomphales. Une carrière mise au profit de son engagement humanitaire et social.

Un artiste engagé

Le chanteur d'origine britannique et libanaise est le parrain du Téléthon 2024. Défenseur du mariage pour tous, il s'est également mobilisé contre le harcèlement scolaire, dont il a été victime, et plus récemment pour l'aide aux victimes libanaises de la guerre au Proche-Orient, avec l'UNICEF. Être parrain du Téléthon lui a permis de rencontrer des chercheurs et les familles des jeunes malades. Dont Félicie, 14 ans, ambassadrice de l'événement. Il n'a pas hésité à offrir une jolie surprise à la jeune fille, dont les muscles s'atrophient progressivement, en s'invitant à la remise de son brevet des collèges.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.