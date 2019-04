Madonna annonce son prochain album avec une vidéo au storytelling prometteur

"Madame X est un agent secret. Voyageant autour du monde. Changeant d'identités. Se battant pour la liberté. Apportant la lumière aux endroits sombres". Voilà comment Madonna résume dans un teaser vidéo le personnage de "Madame X" qu'elle a prévu d'endosser sur son prochain album du même nom.

Madonna n'est pas seulement la reine de la pop (dont la couronne vacille depuis plus d'une décennie). Elle est aussi la reine du travestissement et de la transformation. Sur son prochain album, elle affiche d'emblée la couleur : ce sera résolument celle du caméléon.



Dans une vidéo-teaser d'un peu plus d'une minute, Madonna explique avoir décidé d'appeler son prochain album "Madame X". Il 'agit d'un agent secret. Un personnage multi-facettes adepte du changement d'identités et de looks, forcément, comme on le voit à l'écran et comme elle l'égrenne dans la vidéo.



"Madame X est une danseuse, une professeure, une cheffe d'Etat, une femme de ménage, une cavalière, une prisonnière, une étudiante, une mère, une enfant, une enseignante, une nonne, une chanteuse, une sainte, une prostituée et une espionne dans la maison de l'amour."





Madonna, 60 ans, n'a en revanche pas précisé quand sortirait ce nouvel album, successeur de "Rebel Heart" paru en 2015.





Voir cette publication sur Instagram Madame ❌ is a spy in the house of Love ♥️ Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 14 Avril 2019 à 8 :48 PDT