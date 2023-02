Lorraine : enquête sur le tournage non autorisé d'un clip impliquant le rappeur Jul

L'événement a eu lieu à Toul, le 12 février, rassemblant quelque 500 personnes.

Une enquête est en cours sur le tournage non autorisé d'un clip du rappeur marseillais Jul, à Toul, en Lorraine, a fait savoir le parquet de Nancy, dimanche 19 février. Selon le quotidien régional L'Est Républicain, Jul et le rappeur KVRA, originaire de Toul, ont tourné une vidéo dans un quartier de la ville le 12 février, rassemblant quelque 500 personnes.

"Ce tournage a été réalisé sans déclaration ni autorisation et il y a eu mise en danger des spectateurs par des rodéos", a protesté le maire de la ville, Alde Harmand, cité par le journal. Des feux d'artifice ont également été lancés, précise France Bleu Sud Lorraine. "Quatre personnes ont été placées en garde à vue; l'une d'elles a été mise hors de cause. Les gardes à vue ont été levées pour poursuite de l'enquête en préliminaire", a ajouté le procureur adjoint, Amaury Lacôte.