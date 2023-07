Lollapalooza 2023 : du flamenco à la pop latino, Rosalía est devenue le phénomène qui enflamme les festivals du monde entier

La chanteuse espagnole Rosalía sera en tête d'affiche du festival Lollapalooza ce samedi soir à l'hippodrome de Longchamp. Retour sur le parcours de cette trentenaire, originaire de Catalogne, qui connaît un succès planétaire depuis cinq ans.

Après ses performances aux festivals les Déferlantes le 9 juillet puis les Vieilles Charrues le week-end dernier, Rosalía va se confronter au public du Lollapalooza demain soir à l'hippodrome de Longchamp. France info culture revient sur ce phénomène hispanique qui fait trembler toute la planète.

À seulement 30 ans, Rosalía Vila Tobella de son vrai nom a conquis toute l'industrie de la musique internationale. Dernièrement, début juin, la jeune chanteuse a sorti un nouveau single intitulé Tuya, un hommage au Japon.

Une passion : le flamenco

Barcelonaise, Rosalía apprend la guitare à 9 ans, puis à 13 ans elle se découvre une passion pour le flamenco. Elle va donc se former à l'école supérieure de musique de Catalogne et se produire dans les cabarets de flamenco de Barcelone.

La chanteuse espagnole réalise un premier album en 2017 Los ángeles, puis un deuxième El Mal Querer, son travail de fin d'études qui va la propulser sur la scène internationale. Récompensé par la cérémonie des Latin Grammy Award pour l'album de l'année et figurant dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone, cet album aux sonorités de flamenco est adulé par la critique et le public, notamment le titre Malamente.

Chaque chanson de l'album est un chapitre d'une histoire inspirée d'un roman occitan Flamenca. En tant qu'artiste indépendante, elle n'avait pas de budget pour produire le disque mais Rosalía a investi son propre argent, au point de frôler la faillite. Elle a tout de même continué de travailler sur cet album : "Mon objectif est de trouver un moyen d'expliquer cette tradition qui m'obsède de la manière la plus personnelle possible, sans crainte et avec des risques. Avant de sortir l'album, j'étais endettée et je n'avais aucune garantie que ça marcherait, mais j'avais de l'espoir, puisque je le faisais avec mon cœur, que ce soit quelques-uns ou beaucoup, que les gens qui l'aiment vraiment" disait-elle en 2020 dans le magazine Billboard.

Un style hybride

En 2019, le célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodóvar offre à la jeune chanteuse son premier rôle au cinéma dans le film Douleur et Gloire, aux côtés de Penelope Cruz. C'est officiel, sa carrière est lancée... Elle réussit avec son style à ancrer le flamenco dans l'ère digitale et à lui donner un nouveau souffle. Chantant dans sa langue natale, Rosalía est une artiste qui explore les différentes sonorités et rythmes traditionnels du flamenco.

Dans son album hybride Motomami sorti en 2022, elle s'amuse en mélangeant la bachata, le dancehall, le reggaeton, la musique cubaine et l'électro. Lors des Latin Grammy Awards en novembre dernier, Motomami a remporté les quatre catégories dans lesquelles il a été nominé dont l'album de l'année et le meilleur album de musique alternative.

Des collaborations prestigieuses

Avec son succès et son expérience, elle s'offre des duos avec des artistes de haute voltige : Travis Scott sur TKN, J Balvin sur Con Altura qui se hisse en première place des charts dans de nombreux pays, Billie Eilish avec Lo Vas A Olvidar, un titre pour promouvoir un épisode spécial de la série Euphoria ou encore The Weeknd sur la chanson La Fama.

Lors du Lollapalooza 2023 à Paris, Rosalía ne sera pas la seule tête d'affiche. Elle sera accompagnée de Kendrick Lamar, Lil Nas X, Aya Nakamura, Kygo, Stray Kids, Damso, Niall Horan ou encore One Republic. Cette sélection éclectique saura rassembler toutes les générations et les styles. Fans, familles, curieux...Le Lollapalooza 2023 s'annonce explosif !