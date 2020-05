Little Richard, pionnier américain du rock and roll et interprète de "Tutti Frutti", est mort à l'âge de 87 ans

Son fils l'a annoncé samedi. Les causes de la mort de cette immense légende de la musique populaire qui a secoué l'Amérique des années 50 ne sont pas connues.

Little Richard, pionnier américain du rock and roll, est mort à l'âge de 87 ans. Son fils l'a annoncé au magazine Rolling Stone (en anglais), samedi 9 mai, et un ancien membre de son groupe l'a également rapporté, le même jour, dans un post sur Instagram (en anglais). Little Richard est notamment connu pour ses tubes Tutti Frutti ou encore Long Tall Sally.

Little Richard : "Tutti Frutti" (1955, Little Richard, Dorothy LaBostrie)

Il embarque l'Amérique dans l'ère du rock and roll

Les causes de la mort de cette immense légende de la musique américaine ne sont pas connues. Avec Little Richard, l'Amérique des années 1950 s'est engouffrée dans l'ère du rock and roll, électrisée par ses rythmes endiablés, secouée dans ses préjugés par son anti-conformisme assumé et flamboyant.



Little Richard, de son vrai nom Richard Wayne Penniman, est né le 5 décembre 1932, à Macon, en Géorgie, dans une famille pauvre. Sa carrière démarre dès ses 15 ans et l'amènera à ébranler le paysage musical des États-Unis, et par répercussion, celui du monde occidental sous influence de la culture américaine après la Seconde Guerre mondale.



Dans son autobiographie de 1984, Little Richard raconte que son père, tenancier de bar, tué par balle au début de sa carrière, lui a dit un jour : "Mon père a eu sept fils, et moi aussi je voulais sept fils. Tu as tout gâché, tu n'es qu'une moitié de fils." Gamin rebelle, handicapé par deux jambes de longueur différente, le jeune Richard traîne dans les églises, attiré par leur musique, et se distingue par ses allures efféminées. Mais celui qu'on surnommera Little Richard ("Petit Richard") atteindra la taille plus qu'honorable de 1m80.

Le texte de "Tutti Frutti" réécrit pour ne pas heurter l'Amérique

Adolescent, le jeune Richard se fait remarquer en 1947 par une chanteuse de gospel. Il commence alors à chanter professionnellement, notamment dans des spectacles clandestins de drag queen. Le marché de la musique étant à l'époque en plein essor, il attire l'attention de premières maisons de disques. Sa chanson Tutti Frutti, qui évoque à l'origine le sexe entre hommes, devient un incontournable de ses spectacles.



Au départ, il ne pense pas à l'enregistrer, jusqu'au moment où un producteur chez Specialty Records, un label de Los Angeles spécialisé dans les artistes noirs, entend le titre. Il propose de l'enregistrer en studio avec des paroles édulcorées pour permettre au titre de passer à la radio. Les paroles sont réécrites avec le concours d'une jeune compositrice. Au lieu de "si ça ne rentre pas, ne force pas", le texte dit désormais : "J'ai une petite amie Sue, qui sait exactement ce qu'il faut faire." Dans cette nouvelle version adaptée à l'Amérique puritaine de l'époque, Tutti Frutti cartonne...