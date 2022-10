Les Backstreet Boys de retour à Paris, pour le plus grand bonheur de leurs fans

Leur nom fleure bon les années 1990, la pop, les boys band triomphants... Les Backstreet Boys sont en concert samedi soir à Paris, à l'Accor Arena. Signe indéniable, donc, qu'ils tournent encore, et plus que ça, qu'ils sont toujours accompagnés par des fans qui ne les ont jamais laissé tomber.

A 13 ans, quand Emma découvre les Backstreet Boys, elle bloque sur "le rythme un peu catchy de leurs chansons mais surtout, bien sûr, le beau blond Nick Carter". Elle écoute la radio et enregistre frénétiquement des dizaines de cassettes. A la même époque, dans le Var, Marion reçoit un CD pour sa communion, une compilation sur laquelle figure un morceau des Backstreet Boys. Depuis, pour les deux jeunes femmes, pas un jour sans y penser. Premier vrai concert en 1997 à Paris pour Emma, en 2008 à Barcelone pour Marion. "On a commencé à essayer de les attendre à l'aéroport, se rappelle cette dernière, de trouver leur hôtel, et puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui !" Elle conclut : "C'est vrai que j'ai grandi avec eux."

Tout le monde les croyait aux oubliettes comme les autres boys band, mais là on est fières qu'ils reviennent chez nous Marion, fan des Backstreet Boys, à franceinfo

Lundi dernier, elle a vu leur concert à Lisbonne, et après Paris elle ira en bus à Amsterdam et Cologne pour continuer la tournée, et montrer aux non-initiés que ses idoles sont encore là. Emma, elle, est allée à Las Vegas, au Canada, en croisière pour les voir. C'est elle qui a fondé The French Backstreet Team, le fan-club français. "On se retrouvait autour des rumeurs, de leurs concerts, des chansons même pas encore sorties", explique-t-elle.

Emma, au milieu des Backstreet Boys. (Photo Personnelle / Emma)

Mais qui dit accès privilégié, dit aussi jalousie : "Certains disaient 'pourquoi elle les voit plus que moi, pourquoi elle a plus de photos, ah bon ils connaissent son prénom ?'" Même si elle a lâché la page officielle, elle sera encore dans le "Carré Or" ce samedi soir à l'Accor Arena.

C'est juste une période de ton histoire accrochée à une période de l'histoire de la culture ; tu prends le train ou pas Emma, fan des Backstreet Boys, à franceinfo

Marion aussi sera à l'Accor Arena au plus près, elle qui porte les Backstreet Boys à même la peau : "J'ai deux tatouages, mes deux chansons préférées. Pour le deuxième, un membre du groupe a écrit sur un papier et le tatoueur a recopié." Presque 30 ans après, la flamme n'est toujours pas éteinte.