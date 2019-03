"Leaving Neverland" : comment le monde a longtemps fermé les yeux sur la proximité de Michael Jackson avec les enfants

Dans le documentaire, diffusé jeudi sur M6, deux hommes disent avoir été victimes de viols et d'agressions de la part du chanteur alors qu'ils étaient enfants, à une époque où il s'affichait constamment avec de jeunes compagnons et ne cachait pas dormir dans la même pièce que certains d'entre-eux.

Dans les premières minutes de Leaving Neverland, Wade Robson se souvient de sa première rencontre avec Michael Jackson, comme dans un conte de fées. Le petit Australien de 5 ans, qui passe ses journées à imiter les chorégraphies de son idole, gagne le droit de monter sur la scène d'un de ses concerts à Brisbane, en 1987. Le chanteur vient de sortir Bad, l'album qui suit Thriller. Il est au sommet de sa gloire. Pour Wade Robson, il est cet "être venu d'un autre monde, et nous allions nous rencontrer." "J'ai eu ce sentiment merveilleux que quelque chose de magique allait se passer", se souvient sa mère. Ce sera le début d'une relation qui durera plus de 15 ans.

Dans le documentaire, diffusé jeudi 21 mars sur M6, Wade Robson et un autre ancien protégé de Michael Jackson, James Safechuck, accusent la star de les avoir violés et agressés sexuellement à de nombreuses reprises, alors qu'ils étaient enfants. Ils ne sont pas les premiers à dénoncer ses agissements, et leurs accusations étaient déjà connues, mais jamais leurs témoignages - ni celui d'aucune autre victime présumée de Michael Jackson - n'avaient été présentés avec autant de détails. Ils rappellent un temps, qui paraît très lointain, où la proximité assumée du King of Pop avec des enfants ne faisait l'objet d'aucune suspicion. Comment le public a-t-il pu ne pas s'interroger ?

Des stars vues comme "des demi-dieux"

La présence des deux enfants - aujourd'hui trentenaires - dans l'entourage de Michael Jackson n'est pourtant pas un secret. James Safechuck a dansé sur scène lors de tournées, après être apparu dans une publicité Pepsi avec lui - c'est là qu'ils se sont rencontrés. Wade Robson était aussi emmené autour du monde par le "King of Pop", et apparaît dans trois de ses clips, dont Black or White, son tube planétaire sorti en 1991. C'est une époque où le chanteur s'affiche constamment avec des enfants, le plus célèbre étant sans doute l'acteur Macaulay Culkin, star de la série de films Maman, j'ai raté l'avion.

Michael Jackson sur scène avec des centaines d'enfants lors du concert de la mi-temps du Superbowl, le 31 janvier 1993 à Pasadena (Californie). (GEORGE ROSE / HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES)

Une époque où il est aussi la plus grande star qui soit, dans un monde où les célébrités sont moins humaines et accessibles qu'aujourd'hui. Dans un essai (en anglais) intitulé "Personne ne mérite autant de pouvoir qu'en a eu Michael Jackson", le critique américain Craig Jenkins, du New York Magazine, se souvient que les stars étaient alors considérées "comme des demi-dieux", objet d'une dévotion presque religieuse. Au cœur de leur lien avec les fans, écrit le journaliste, "il y avait la foi, la croyance dans le fait que ces personnalités agissaient dans l'objectif de rendre le monde meilleur à n'importe quel prix, et que les personnes qui font le bien sont des bonnes personnes. (...) L'idée que les pop stars étaient en mission pour sauver le monde était souvent prise au sérieux." Michael Jackson est alors le zombie dansant de Thriller, mais aussi celui qui a co-écrit We Are the World pour lutter contre la famine en Ethiopie.

Sciemment ou non, il devient un personnage "immatériel", explique Stéphane Boudsocq, auteur de Michael Jackson, la face cachée d'une légende. "Il ne parle plus, quand on le voit il porte un masque et des lunettes", et son excentricité fait le bonheur de la presse. "Quand j'étais ado", se souvient le journaliste, "il ne passait pas une semaine sans que sorte quelque chose de nouveau sur Michael Jackson. Il avait racheté le squelette d'Elephant Man, il vivait avec Liz Taylor,... C'étaient des rumeurs incessantes, qu'il a parfois entretenues lui-même" - comme la fausse idée qui veut qu'il dorme chaque nuit dans un caisson à oxygène. "Tout était spectacle", acquiesce Stéphane Koechlin, auteur de Michael Jackson, la chute de l'ange, pour qui le talent de cet artiste total est "d'avoir compris qu'il fallait développer un style et un personnage, sans quoi sa musique ne pourrait pas atteindre aussi largement le grand public."

Un "Peter Pan" à l'image innocente

S'il intrigue et fascine, c'est aussi parce que Michael Jackson, connu du public depuis ses débuts à 10 ans au sein des Jackson Five, apparaît aux yeux du public des années 80 comme un enfant qui n'a jamais grandi. On ne lui connait alors aucune relation amoureuse. "Il avait une petite voix, il adorait jouer au petit train, il avait un vrai côté ado attardé", acquiesce Stéphane Koechlin, auteur de Michael Jackson, la chute de l'ange. Dans une autobiographie parue en 1988, Moonwalk, le chanteur lui-même livre quelques clés pour l'expliquer : le travail incessant dès son plus jeune âge, son père qui battait toute la fratrie, ses frères qui couchaient avec des jeunes femmes dans la chambre où lui aussi dormait. De quoi lui donner envie, pensent les fans, de retrouver l'enfance qu'il n'a jamais eu.

C'est donc sans l'ombre d'un soupçon que le public voit Michael Jackson s'entourer d'enfants, dans ses clips, dans le film Moonwalker, en tournée, ou même dans son ranch de Neverland, dont il fait l'acquisition en 1988. Neverland, c'est le nom du pays imaginaire où vit Peter Pan, l'enfant qui ne veut pas grandir : la symbolique est évidente. Etre constamment entouré d'enfants, "en 1988, ça passe, à aucun moment on ne trouvait ça bizarre", affirme Stéphane Boudsocq. Un souvenir partagé par son confrère journaliste Stéphane Koechlin : "On les voyait comme des copains qui venaient jouer avec lui".

Et c'est aussi comme cela qu'il se présente à ses protégés et à leurs familles. "Je lui apportais des jouets, il m'apportait des cadeaux. C'était comme traîner avec un ami de ton âge, donc ça semble naturel", raconte James Safechuck dans Leaving Neverland. Sa mère, celle qui l'autorisera à dormir avec le chanteur, et à partir en tournée avec lui, assure qu'elle a "fini par avoir le sentiment qu'il était un de mes fils, dans la façon dont il se comportait".

Michael Jackson et le jeune James Safechuck lors d'une fête à Londres, le 15 juin 1988. (EUGENE ADEBARI / REX / SIPA)

L'image d'un Michael Jackson cherchant les amis qu'il n'avait pas eu plus jeune est restée ancrée dans l'esprit de nombreux fans. "C'est sûr qu'un homme de trente ou quarante ans qui dort avec des enfants, ce n'est pas normal. De nombreux fans trouvent eux-même que c'est singulier", reconnaît Richard Lecocq, journaliste et figure influente de la communauté française de fans de Michael Jackson. Pour autant, il est convaincu de son innocence :

On voudrait le mettre dans une case de normalité. Mais il n'a pas eu une vie normale, il est là-dedans depuis son enfance. On comprend que son mode de vie est unique, et qu'il est difficile de le juger là-dessus.Richard Lecocq, journaliste et fan de Michael Jacksonà franceinfo

Le chroniqueur Yann Moix revenait récemment à cette théorie sur un plateau de télévision, dans un coup de sang très critiqué : "Michael Jackson était un enfant, or un enfant ça ne couche pas avec les autres enfants. Foutez-lui la paix dans son éternité de Neverland où le sexe n’existe pas plus que la mort !" Ce n'est pas ce qu'affirme Wade Robson. Dans le documentaire, il affirme que Michael Jackson le faisait s'assoir son lit à Neverland, nu et les fesses relevées, pour se masturber en regardant son anus. Sous ses yeux, et en face du chanteur, l'enfant avait "un genre de silhouette en carton, assez élaborée, de Peter Pan".

De premières accusations qui déclenchent une tempête médiatique

L'image d'innocence de Michael Jackson commence à se fissurer en 1993. Wade Robson et James Safechuck ont vielli et occupent une place plus marginale dans la vie du chanteur, remplacés, notamment, par le jeune Jordan Chandler. Wade Robson affirme l'avoir vu disparaître avec Jackson dans une salle de bain de Neverland : "Je savais, au fond de moi, qu'ils faisaient les mêmes trucs sexuels" dont il dit avoir été victime. "Un jour, Michael Jackson reçoit un prix à Monaco, et le gamin est tout proche de lui, presque sur ses genoux, on arrivait à un truc un peu gênant", se souvient Stéphane Boudsocq. "On commençait à trouver bizarre qu'un adulte soit constamment entouré d'enfants".

Mais il se souvient tout de même d'une "vrai stupéfaction" quand le père du garçon accuse la star d'agressions sexuelles sur son fils. Michael Jackson met fin à sa tournée, laisse entendre que le stress lié à l'affaire l'a rendu accro aux antidouleurs, et assure que les accusations portées contre lui sont "complètement fausses". L'affaire dure cinq mois, jusqu'à ce qu'un accord financier de plus de 20 millions de dollars soit conclu, évitant au chanteur un procès au civil.

Loin d'être ignorée, cette première accusation déclenche une tempête médiatique "d'une violence inouie", estime Stéphane Boudsocq (qui croit lui aussi en l'innocence du chanteur, en l'état actuel des preuves). "Sa grande erreur a été de ne pas avoir été jusqu'au procès, la vérité n'a jamais été clairement établie", juge le journaliste. A la signature de l'accord, les avocats de Michael Jackson insistent sur le fait qu'il n'était pas une reconnaissance de culpabilité. Mais l'affaire n'a jamais été jugée. C'est "le début des années les plus sombres pour Jackson et sa carrière", poursuit-il. "Une partie de l'opinion a mis un veto définitif à sa musique". Ses albums suivant se vendent moins (mais toujours beaucoup), sa santé semble décliner, sa vie est ponctuée d'épisodes étranges comme son mariage éclair à Lisa Marie Presley, et son comportement est davantage scruté par la presse.

En 2003, un second enfant, Gavin Arvizo, déclare avoir été agressé par Michael Jackson à Neverland. Quelques mois plus tard, le ranch est perquisitionné, et l'icone de la pop est arrêtée, devant les caméras. Il est vite libéré sous caution, mais les images de lui menotté marquent l'opinion. Un procès se tient en 2005. Stéphane Boudsocq le couvre pour RTL. "Je peux vous dire qu'aux yeux des Américains, il était déjà condamné", assure le journaliste. Mais "très vite, on s'est rendu compte que le dossier de l'accusation ne tenait pas la route", estime le reporter. En face, deux témoignages sont déterminants : ceux de Macaulay Culkin et Wade Robson, qui affirment avoir partagé leur lit avec Michael Jackson sans jamais avoir été agressés. Le jury acquitte la star de toutes les charges qui pesaient contre elle.

L'opinion publique, en revanche, n'est pas forcément convaincue. D'autant que peu avant les nouvelles accusations, un documentaire de la BBC, Living with Michael Jackson, avait donné une image plus claire que jamais de la proximité entre le "King of Pop" et les enfants invités à Neverland. Face au journaliste Martin Bashir, il se justifie de dormir avec des enfants, même s'il assure rester sur le sol : "Pourquoi ne peut-on pas partager son lit ? Le chose la plus aimante que l'on peut faire est de partager son lit avec quelqu'un."

Il dénoncera les méthodes du documentaire à sa diffusion. Depuis plusieurs albums déjà, la persecution est devenue un thème important de son oeuvre, et il s'en prend aux médias et à ses détracteurs dans ses clips et ses chansons : "Il y a la fin dans le monde, pas assez à manger, donc il n'y a vraiment pas de temps à perdre à me faire trébucher", chante-t-il notamment sur un morceau de l'album Dangerous. "Il a une paranoïa qui ne fait qu'empirer avec le temps, au point que dans quasiment chaque album il y avait un chanson là dessus", remarque Stéphane Boudsocq.

Des fans qui veulent convaincre de son innocence

Une vision du chanteur assiégé à laquelle adhèrent ses fans les plus fidèles. Ainsi, Richard Lecocq ne croit aucun des accusateurs de Michael Jackson notamment parce que "le fil rouge est qu'il s'agit de familles qui ont des problèmes d'argent, pour qui Michael Jackson est la clé d'un autre monde" : en somme, leur pauvreté et le fait qu'elles réclament ou obtiennent des dédommagements financiers sont suspects. Comme les familles Chandler et Arvizo sont accusées d'avoir voulu se faire de l'argent sur le dos de la star. Chantal Robson, la soeur de Wade, explique qu'elle adhérait elle-même à cette vision, avant que son frère ne lui explique qu'il avait lui-même été victime.

J'étais la personne qui disait 'oh, cette personne recherche l'argent, ou ils essayent de faire tomber Michael parce qu'il est célèbre'. Maintenant je comprends.Chantal Robson, soeur d'un des accusateurs de Michael Jacksondans "Leaving Neverland"

Les témoignages de Wade Robson et James Safechuck est également balayé par de nombreux fans qui, sur les réseaux sociaux, rappellent qu'ils ont témoigné en faveur du chanteur en 1993 et, dans le cas de Robson, au procès en 2005 - les deux hommes s'en expliquent longuement dans le documentaire.

Une véritable communauté, très active, s'est soudée autour de la défense de leur idole. "Il a un noyau de fidèles, qui ont un rapport presque religieux" à lui, explique Stéphane Boudsocq. "Ils font un boulot de dingue, recensent tout, publient des magazines, tiennent des sites." En amont de la publication, le journaliste, identifié comme un spécialiste de Michael Jackson, explique avoir "reçu plein de messages où on m'alerte avec des exemples précis à décharge". Richard Lecocq est un de leurs expéditeurs : il a même cofondé un collectif de fans français, MJFactuel, qui reprend, sur Twitter, les codes des sites de vérification de l'info tenus par des journalistes, mais avec la défense du chanteur comme seule ligne directrice. "En 1993, quand on découvre les premières accusations, on se rend compte que Michael Jackson devient vulnérable", explique-t-il. "C'est là que nous commençons à croiser les sources, à faire des interviews, pour démonter tout ça."

Dans la foulée de la diffusion de Leaving Neverland aux Etats-Unis, début mars, plusieurs stations de radio ont retiré la musique de Michael Jackson de leur programmation. Un épisode des Simpsons, où il prête sa voix à un personnage, a disparu des plateformes de vidéo à la demande. Mais la diffusion du documentaire Leaving Neverland, qui fait le choix contestable de n'interroger que Wade Robson, James Safechuck et des membres de leurs familles, ne convaincra pas les fans les plus attachés au chanteur. Et même si des preuves irréfutables de la culpabilité de Michael Jackson étaient un jour apportées, "je pense qu'une frange des fans ne pourrait jamais le croire", parie Stéphane Boudsocq, "de même que certains pensent qu'il n'est pas vraiment mort". Il est parfois difficile de quitter Neverland.