Le rappeur canadien Drake enflamme la plateforme TikTok avec son tube "Toosie Slide"

Le hashtag "toosieslide" a généré 3,7 milliards de vues sur la plateforme de partage de vidéo TikTok.

"It go right foot up, left foot, slide / Left foot up, right foot, slide". Les utilisateurs de TikTok commencent à bien connaître ces paroles. Elles sont issues du morceau Toosie Slide, dernier tube du rappeur canadien Drake (One Dance), devenu viral sur la plateforme. L’application TikTok, très prisée des jeunes, permet de créer des vidéos en insérant la musique de son choix pour ensuite les partager. Le hashtag "toosieslide" cumule 3,7 milliards de vues sur l’application, dépassant le #riseandshine de l'influenceuse Kylie Jenner (3,2 milliards).

Le secret ? Une musique très entraînante et une chorégraphie facilement imitable, pensée pour TikTok, que Drake interprète dans son clip. Les paroles du morceau sont également là pour expliquer les pas de danse : "'ma show you how to get it /It go right foot up, left foot, slide / Left foot up, right foot, slide / Basically, I'm sayin' either way, we 'bout to slide, ayy" (Je vais vous montrer comment faire / Il faut lever le pied droit, glisser du pied gauche /Lever le pied gauche, glisser le pied droit /De toute façon, on va glisser, ayy).

Défi de danse sur TikTok

De nombreuses célébrités ont relevé sur TikTok le "ToosieSlideChallenge", en reproduisant les pas de danse du clip, comme le basketteur LeBron James (en famille), le chanteur Justin Bieber ainsi que les Français Bigflo & Oli et M. Pokora. Le clip, mis en ligne le 2 avril sur Youtube, dépasse à ce jour les 50 millions de vues et le morceau a atteint la première place du classement américain Billboard.

Visualizza questo post su Instagram Can’t let this one slide! ‍♂️. #JamesGang #Toosieslide @champagnepapi Un post condiviso da LeBron James (@kingjames) in data: 9 Apr 2020 alle ore 10:26 PDT



TikTok a le pouvoir de propulser une chanson. La première version d'Old Town Road, du rappeur américain Lil Nas X, a connu un grand succès sur la plateforme avant de grimper dans les classements américains et européens.