Le rap du président turkmène

Gurbanguly Berdimuhamedov est depuis 2006 l'homme fort du Turkménistan. Ce pays d'Asie centrale au bord de la mer caspienne, grand comme l'Espagne, peuplé de six millions d'habitants, devient indépendant en 1991 avec la fin de l'Union soviétique.

Le Turkménistan possède 12% des réserves mondiales de gaz. Berdimuhamedov veut faire du Turkménistan un pays moderne, et de sa capitale une oasis, en gardant traditions ancestrales et religieuses, sans opposition à son pouvoir exclusif.

Le président, aussi devenu musicien, n'en est pas à sa première fantaisie. Il avait demandé il y a quelques mois à ses concitoyens de repeindre, à leurs frais, toutes les voitures du pays en blanc, et surtout aux femmes de ne plus prendre le volant.