Le légendaire musicien et producteur américain Quincy Jones, notamment connu pour avoir travaillé avec Michael Jackson et Frank Sinatra, est mort à l'âge de 91 ans

Le mythique musicien et producteur américain Quincy Jones est mort à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué, relayé par l'agence Associated Press, lundi 4 novembre. Celui qui a produit les albums Off the Wall, Thriller et Bad de Michael Jackson a également travaillé sur des albums de Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Il a remporté au total une trentaine de Grammy Awards. La cause de sa mort n'a pas été précisée à ce stade.

Après avoir cotoyé les plus grandes stars de la musique pendant des décennies, Quincy Jones s'est permis de distribuer les bons et mauvais points, qualifiant les Beatles de "pires musiciens au monde" ou encore Michael Jackson de "machiavélique".

S'il a marqué la deuxième moitié du XXe siècle, Quincy Jones a également été présent au XXIe. Curieux des nouvelles technologies, le producteur octogénaire a expérimenté le podcast, puis la vidéo interactive pour une méthode d'apprentissage du piano à laquelle collabore Harry Connick Jr. Il a également créé en 2017 la plateforme Qwest TV, un sorte de Netflix pour le jazz et des musiques proches, où l'on trouve concerts, documentaires et interviews.