Le groupe Radiohead attaque Lana Del Rey, qu'il accuse d'avoir plagié sa chanson "Creep" dans son dernier album

Les accusations de plagiat sont devenues récurrentes dans le monde de la musique. Cette fois, c'est le groupe anglais Radiohead qui a débuté des poursuites judiciaires contre Lana Del Rey. C'est cette dernière qui l'a annoncé dimanche 7 janvier. Le litige porte sur "Get Free", la chanson de cloture de son dernier album, aux ressemblances troublantes avec "Creep", le plus grand tube de Radiohead.

La chanteuse de 32 ans l'assure : elle n'a pas été inspirée par "Creep", sortie en 1992, pour écrire sa chanson. "Get Free" débute pourtant par des accords de guitare très proches de ceux de "Creep", sur le même tempo régulier, et on entend des similtudes dans la mélodie. Pour vous faire une idée, le site Consequence of Sound a réalisé un montage comparatif des deux morceaux.

Lana Del Rey a confirmé la plainte sur Twitter, après des révélations du tabloïd britannique The Sun. Elle explique avoir proposé un compromis refusé par le groupe mené par Thom Yorke, qui réclame la totalité des revenus générés par le morceau : "J'ai offert jusqu'à 40% ces derniers mois mais ils n'accepteront que 100%. Leurs avocats ont été incessants. Donc nous réglerons ça au tribunal."

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.