Le groupe AIR, icône de la "French Touch", en concert à Paris pour rejouer son album culte "Moon Safari"

Sept ans qu'ils n'avaient plus donnés de concert ensemble. On pensait à AIR comme à un souvenir, avec mélancolie, persuadés que Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel n'avaient plus envie d'entretenir la flamme d'un groupe majeur des années 1990. Mais l'année dernière, leur premier album Moon Safari a fêté ses 25 ans. Pour l'occasion, le duo s'est reformé par surprise il y a quelques semaines pour une tournée mondiale où il rejouera les titres de cet opus culte, comme Sexy Boy, Kelly Watch The Stars ou All I Need. Cette série de concerts passera par Amsterdam, Berlin, Londres, Rome, Los Angeles, New York et Paris avec un concert le jeudi 7 mars à l'Olympia. Les salles se sont immédiatement remplies, notamment dans la capitale française.

"AIR c'est connu un petit peu, mais partout. Du coup c'est génial de pouvoir voyager dans tous ces pays." Jean-Benoît Dunckel

Le groupe se dit aussi mieux préparé car il juge qu'il connaît mieux son public. "Le public de AIR veut des bonnes salles, des bonnes conditions, un bon son, donc on choisit bien où est-ce qu'on veut jouer", confie Jean-Benoît Dunckel.

Un carton surprise, notamment en Angleterre

Au-delà d'un album majeur qui a marqué son époque et bien plus, Moon Safari a été pour les deux jeunes Versaillais l'aboutissement d'un rêve, et un raz-de-marée surprise. "Toute notre enfance et notre adolescence on a pensé qu'à ça, à faire de la musique, à faire un groupe", se rappelle-t-il. "Depuis le lycée on a enregistré plein de morceaux. Finalement c'est quand on a eu 26 ans que l'on a fait Moon Safari, parce qu'on a eu un deal avec Virgin", raconte-t-il. "Le carton de l'album nous a complètement surpassés quelque part, on ne pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça, que ça allait devenir massif dans certains pays comme en Angleterre par exemple".

Un quart de siècle plus tard, AIR apparaît toujours aux côtés de Phoenix, Etienne De Crécy ou des Daft Punk au panthéon de la "French Touch" qui déferla sur le monde au milieu des années 1990. "Ça a été des sortes d'années folles. Des années folles de la musique électronique", confie Jean-Benoît Dunckel. En plus de la tournée, Moon Safari sera réédité la semaine du 11 mars, avec de nombreuses versions alternatives et un son toujours aussi hypnotisant. Le duo donnera un autre concert à Paris le 24 juin prochain, à la Philarmonie.