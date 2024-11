Le Grand orchestre du Splendid est de retour avec sa tournée "Tout va très bien" : un diagnostic confirmé

Dix musiciens et chanteurs, trois chanteuses et choristes, Le Grand orchestre du Splendid, né en 1977, a marqué les années 1980 avec des titres tels que La Salsa du démon, Macao ou Radio Pirate. C'est un immense plaisir de les retrouver sur scène avec leurs titres phares, d'autres moins connus, et des reprises de formations telles que celle de Ray Ventura ou de Duke Ellington.

Ce répertoire très années 1930-40, puis renouvelé depuis les années 1980 avec des titres originaux, est à retrouver sur scène au Café de la Gare, à Paris, jusqu'au 9 décembre 2024, puis en tournée dans toute la France.

Au croisement du jazz et de la variété

Ils sont venus, ils sont tous là, avec un plaisir visible, palpable, de jouer ensemble sur scène, et de retrouver le public. Il faut dire que la troupe sait communiquer avec lui, ne peinant pas à l'entraîner dans une énergie swing et le faire chanter "oui, oui, c'est moi Vampirela…" de La Salsa du démon et autres paroles restées dans les mémoires.

L'ambiance n'est toutefois pas à la nostalgie, tout le monde est là pour se ressourcer à une musique au croisement du jazz et de la variété qui donne la pêche. Sur scène, l'ambiance est à la fête, et le visuel en fait partie, avec sa dizaine de musiciens de blanc vêtus et trois chanteuses, tour à tour en trio, en duo ou individuelles, aux robes différentes presque à chaque morceau. Coup de chapeau à ce titre à la costumière Françoise Thibault.

Sérieux s'abstenir

Pour paraphraser la chanson de Boris Vian, "on n'est pas là pour se faire engueuler", on est v'nu là pour voir Le Grand orchestre du Splendid. Disparus des radars depuis trop longtemps, les fondateurs sont présents et les chanteuses, dont deux nouvelles artistes, donnent le meilleur d'eux-mêmes.

Aussi, est-il toujours impressionnant de voir sur scène une formation aussi fournie, notamment dans la rutilance des cuivres, des mouvements de scène et chorégraphies endiablées, sans jamais se prendre au sérieux, tout en faisant preuve d'accomplissement musical. Il n'y a pas tant de big bands que cela en France, et le retour du Grand orchestre du Splendid fait plaisir à voir et à entendre. Des retrouvailles enchantées. Bis !

Le Grand orchestre du Splendid

"Tout va très bien !"

Du 11 novembre au 9 décembre 2024, les lundis à 19h30

Café de la Gare

41 rue du Temple, 75004 Paris

Tel : 01 42 78 52 51