Le festival gratuit Fnac Live dévoile sa belle affiche 2023 : demandez le programme !

Zaho de Sagazan, Adé, Franz Ferdinand, Beck, Benjamin Biolay, Disiz, Hot Chip, Selah Sue et une nuée de jeunes artistes sont programmés au festival gratuit prévu du mercredi 28 au vendredi 30 juin à l'hôtel de ville de Paris.

De jeunes pousses à découvrir, de nouvelles têtes qui montent et des poids lourds internationaux : c’est le mix alléchant que propose le Fnac Live, qui a dévoilé mardi 7 juin l’ensemble de sa programmation 2023. Le festival parisien co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris, qui se déroule gratuitement chaque été sur le parvis de l’Hôtel de Ville et dans ses salons, monte le son cette année du mercredi 28 au vendredi 30 juin, chaque soir à partir de 18h et jusqu’à minuit (détail de la programmation au bas de cette page).



Deux scènes, deux ambiances comme toujours pour cette édition : d’un côté la grande scène en extérieur, très prisée des jeunes et des touristes pour se déhancher et chanter en choeur, et de l’autre la scène des salons, plus feutrée et en mode assis, idéale pour les prestations acoustiques.

La foule lors d'un concert au festival Fnac Live 2022, sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris. (SARAH BASTIN)

Dehors ?



Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, se succèderont ainsi une belle brochette d’incontournables internationaux tels que les Ecossais de Franz Ferdinand, la voix d'or soul de la Belge Selah Sue, le rappeur Disiz (accompagné des jeunes talents de son label Sublime), la synth-pop british de Hot Chip, Benjamin Biolay qu'on ne présente plus et la triplette électronique inédite Etienne de Crécy, Boombass et Dj Falcon. Ils devront faire de la place, sur la même scène, aux dernières sensations Agar Agar, Aime Simone, Adé, Lesram, Hervé ou Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, mais aussi aux talents émergents à suivre que sont H Jeunecrack, Rounhaa, Luther, Violet Indigo, Nuit Incolore, Johnny Jane et Eesah Yasuke.

Au festival Fnac Live, sous les ors des Salons de l'Hôtel de ville de Paris. (SARAH BASTIN)

Ou dedans ?



Sous les lambris et les lustres du Salon de l’Hôtel de ville, on viendra écouter le chanteur américain Beck dans une prestation acoustique en solo, la voix singulière de la chanteuse Zaho de Sagazan, grand espoir de la chanson française connue pour son aisance scénique. On ne loupera pas le timbre velouté de la Parisienne Gabi Hartman, nouvelle sensation du jazz, les pépites intimistes et dépouillées d’Alex Montembault ou la pop rêveuse et inspirée de Warhaus. En 2022, le festival avait attiré 80 000 personnes.



ACCES : L'accès au parvis de l'Hôtel de Ville se fait le jour même selon les places disponibles, il est recommandé d'arriver tôt (les portes ouvrent à 17h15). Concernant les concerts dans les salons, un billet sera demandé à l'entrée. Ils sont à retirer gratuitement le 27 juin à partir de midi dans toutes les Fnac d'Ile-de-France (deux billets par personne maximum).