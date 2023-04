Le chanteur Stromae annule tous ses concerts jusqu'à fin mai pour raison de santé

L'artiste belge avait déjà annulé six dates de concert ces deux dernières semaines.

De nouvelles annulations pour Stromae. Le chanteur belge, actuellement en tournée, a annoncé, mardi 4 avril, l'annulation de tous ses concerts jusqu'à fin mai pour raison de santé. L'artiste devait se produire à Amsterdam (Pays-Bas), à Toulouse (Haute-Garonne), Bâle (Suisse), Genève (Suisse), Londres (Royaume-Uni), Cologne (Allemagne), Berlin (Allemagne), Rome (Italie) et Lyon (Rhône).

"Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant", a-t-il écrit à ses fans dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. L'interprète de Formidable et Papaoutai, qui avait déjà annulé six dates de concert ces deux dernières semaines, a exprimé sa "profonde tristesse". "J'ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée", a-t-il ajouté.

Le Bruxellois de 38 ans est actuellement en tournée européenne pour promouvoir son album Multitude, sorti il y a an. Il était remonté sur scène à l'été 2022 après une longue période d'absence causée par un burn out.