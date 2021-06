Le chanteur Elton John reprend sa tournée d'adieux à travers le monde, avec un concert à Paris le 11 juin 2022

C'est la fin d'une merveilleuse aventure. Elton John annonce les trente dernières dates de sa tournée d'adieux, "Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour". Il marquera un arrêt à Paris, pour une unique date en France, le samedi 11 juin 2022 à La Défense Arena. Les billets sont disponibles dès ce mercredi 23 juin, à 15h.

Elton’s final ever tour returns to the road this autumn.

Tournée en Europe, en Amérique et en Océanie

Pour sa tournée finale, qu'il avait interrompue à cause du Covid, Elton John fera étape dans plusieurs grandes villes européennes comme Francfort, Liverpool, Sunderland, Bristol et Swansea en mai et en juin.

Après l'Europe, Elton John continuera son périple en Amérique du Nord pour tirer sa référence à Vancouver, Toronto, Philadelphie ou encore Chicago. Il terminera par un spectacle au Dodger Stadium de Los Angeles les 19 et 20 novembre 2022, scène mythique sur laquelle il avait fait un concert légendaire en 1975. Il partira ensuite pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en 2023.

Une rétrospective de 50 années de carrière

L'artiste a annoncé la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux, leur promettant une expérience inoubliable : "Je ferai tout pour que ce soit spectaculaire, je serai au paroxysme de mon art avec une production sensationnelle dans des endroits qui ont beaucoup compté pour moi tout au long de ma carrière."

Cette série de concerts promet une rétrospective des 50 années de carrière de l'artiste à travers ses titres les plus emblématiques comme Rocket Man, Tiny Dancer ou encore Philadelphia Freedom. Des vidéos et des photos inédites viendront illustrer ces titres.

Une tournée déjà plusieurs fois primée

En parallèle de sa tournée, Elton John montera aussi sur scène en 2021. Son public pourra le retrouver le 1er septembre à la Mercedes Benz Arena de Berlin ou à l'Accor Arena de Paris pour trois concerts (malheureusement déjà complets) le 10, 12 et 13 octobre.

Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour, débutée en 2018 et interrompue par la pandémie, a déjà reçu plusieurs récompenses. Elle a notamment reçu le prix de la meilleure tournée de l'année au iHeartRadio Music Awards et celui de la meilleure tournée rock au Billboard Music Award.