On ne la verra pas à l'AccorHotel Arena dimanche : Lana Del Rey annule sa tournée européenne "pour cause de maladie"

La chanteuse américaine qui devait notamment se produire dimanche 23 février à l'AccorHotel Arena, a annoncé qu'elle annulait l'ensemble de sa tournée européenne.

"C'est avec regret que Lana Del Rey annonce aujourd'hui qu'elle est contrainte d'annuler l'intégralité de sa tournée européenne pour cause de maladie", a indiqué sa maison de disques Universal dans un communiqué publié jeudi matin.

La chanteuse aurait "complètement perdu sa voix"

La chanteuse américaine ne pourra donc pas honorer son concert prévu dimanche 23 février à l'AccorHotel Arena, qui indique sur son site que "pour le remboursement des places, les spectateurs sont invités à se rapprocher de leur point de vente d’achat". Notez en effet qu'il s'agit d'une annulation et non pas d'un report.



"Je suis sincèrement désolée de cette situation mais cette maladie m'a pris par surprise et m'a fait perdre ma voix complètement", explique Lana Del Rey. "Pour le moment, le docteur m'a conseillé de me reposer pour quatre semaines", ajoute-t-elle.



Auteure d'un sixième album somptueux en septembre dernier, Norman Fucking Rockwell, la diva, qui devait débuter vendredi 21 février à Amsterdam sa tournée européenne, était attendue avec impatience par les fans. "Je déteste avoir à vous faire faux bond, mais je dois prendre soin de ma santé", se justifie aussi Lana Del Rey dans son message.

Annulation en chaîne déjà en 2014

Il ne s'agit pas de la première fois que l'auteure de Video Games annule un concert en France. Le 25 août 2014, au lendemain de son concert à Rock en Seine où elle était apparue en pleine forme, Lana Del Rey avait fait savoir à son public qui l'attendait dans la salle du Trianon depuis 1h30 qu'elle ne viendrait pas. Officiellement aussi cette fois-là pour une extinction de voix. Quinze jours plus tard, elle avait de nouveau annulé son concert prévu au même endroit...



Prochain rendez-vous possible avec la belle et talentueuse : au festival parisien We Love Green où elle est programmée le dimanche 7 juin 2020. En espérant qu'elle aura retrouvé sa voix d'ici là...