La star de la country et acteur Kris Kristofferson est mort à 88 ans

Star de la country, il avait inspiré Bob Dylan : Kris Kristofferson est mort samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille dimanche. "Kris Kristofferson est mort paisiblement samedi chez lui" à Hawaï, ont indiqué ses proches sur son site Facebook. "Quand vous verrez un arc-en-ciel, sachez que c'est lui qui nous sourit à tous".

Connu pour ses paroles poétiques et littéraires, l'auteur notamment des classiques Sunday Mornin' Comin' Down (1969) et Me and Bobby McGee (1970), repris par Janis Joplin, Kristofferson fut un auteur-compositeur-interprète de country de premier plan, à l'instar de Johnny Cash, Waylon Jennings et Willie Nelson, avec qui il avait formé The Highwaymen.

Sacré par plusieurs Grammy Awards, il avait intégré le Songwriters Hall of Fame en 1985 et le Country Music Hall of Fame en 2004.

Mais il était aussi un acteur reconnu. Lauréat d'un Golden Globe en 1976 pour son rôle aux côtés de Barbra Streisand dans Une étoile est née, Kris Kristofferson s'était également distingué dans Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah en 1973.

Né le 22 juin 1936 à Brownsville, au Texas, Kris Kristofferson avait d'abord embrassé la carrière militaire, comme son père, avant de s'établir à Nashville, la Mecque de la country, y écrivant notamment Sunday Mornin' Comin' Down pour Johnny Cash.

"Il y a Nashville avant Kris, et Nashville après Kris. Car il a tout changé", a souligné Bob Dylan, cité par le site de Kristofferson. Le chanteur à la voix rauque, qui toute sa vie a nourri une passion pour le poète anglais William Blake, avait continué à se produire régulièrement sur scène jusqu'à sa retraite artistique à 84 ans, en 2021.

De son côté la chanteuse et comédienne Barbra Streisand, avec qui il partageait l'affiche dans Une étoile est née, lui a rendu hommage dans un post, et s'est souvenue l'avoir casté pour ce film après l'avoir vu jouer au Troubadour à Los Angeles. "Je savais qu'il avait quelque chose de spécial", a-t-elle écrit. Pieds nus, grattant sa guitare, il ressemblait au choix parfait pour un script que je développais, qui est finalement devenu A Star is Born."

Ce film réalisé par Frank Pierson est sorti en 1976. Barbra Streisand y joue une chanteuse inconnue qui tombe amoureuse d'une rock star, jouée par Kristofferson, dont la carrière décline alors que la sienne décolle. Bradley Cooper en a fait un remake à succès en 2018, dans lequel l'acteur et réalisateur donnait la réplique à Lady Gaga.