La montre d'exception volée de John Lennon rendue à sa veuve Yoko Ono

Elle est parfois décrite comme la plus belle des montres, un cadeau offert par Yoko Ono à John Lennon peu avant son assassinat. La plus haute instance judiciaire suisse a définitivement confirmé, jeudi 14 novembre 2024, que l'artiste et veuve de l'ex-Beatles en était la propriétaire légitime. Le bijou en question est aussi précieux et rare que son histoire est unique et mouvementée.

Il faut remonter au 9 octobre 1980, lors des célébrations des 40 ans de John Lennon. Ce jour-là, Yoko Ono lui offre une Patek Philippe en or jaune, modèle 2499, avec une gravure au dos : "(Just like) starting over Love Yoko 10-9-1980 N.Y.C". Cette montre est un chronographe doté d'un calendrier perpétuel, une mécanique très complexe que seul le plus prestigieux horloger genevois a su faire tenir dans une montre-bracelet pendant des décennies.

La disparition de la montre

Deux mois plus tard, John Lennon est assassiné par un déséquilibré. La montre est alors rangée dans une pièce de l'appartement du Dakota Building à New York, où Yoko Ono réside, et ce n'est que plusieurs années plus tard, lorsqu'elle réapparaît à Genève, qu'elle réalise qu'elle a disparu.

En 2023, un tribunal genevois établit que la montre avait été emportée par son chauffeur privé, dont elle s'était séparée après une tentative d'extorsion. Après plusieurs péripéties, la Patek Philippe finit par être remise à une maison de vente aux enchères allemande. C'est là qu'un collectionneur italien, le recourant devant le Tribunal fédéral suisse, l'achète en 2014 pour 600 000 euros. Il la confie ensuite à une maison de vente aux enchères genevoise pour obtenir une estimation. Cette démarche déclenche alors une bataille judiciaire entre la veuve de John Lennon et le collectionneur, qui estime être le propriétaire légitime de la montre.

Propriétaire légitime

Le Tribunal de première instance puis la Cour de justice du canton de Genève jugent en faveur de Yoko Ono, confirmant qu'elle est la seule propriétaire légitime. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié jeudi, renforce cette décision, précisant que, puisque la montre avait été volée, le recourant ne pouvait pas en acquérir la propriété de manière légitime. En vertu du droit allemand applicable en la matière, la bonne foi de l'acheteur quant à l'origine de l'objet ne joue aucun rôle, ajoute le Tribunal fédéral.

Quant à la localisation actuelle de la montre, selon la revue en ligne Gotham City, elle était en 2023 "sous la garde et le séquestre" de l'avocat du collectionneur, et devait y rester jusqu'à ce que le propriétaire légitime soit définitivement établi. La montre reviendra donc à Yoko Ono.