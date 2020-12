La chanteuse Rika Zaraï, connue notamment pour son tube "Sans chemise, sans pantalon", est morte à 82 ans

Née à Jérusalem en 1938, elle avait connu un fort succès en France dans les années 1960 et 1970 avec des titres comme "Casatschok".

La chanteuse Rika Zaraï, connue notamment pour son tube Sans chemise, sans pantalon dans les années 70, est décédée à 82 ans, a appris franceinfo auprès de l'ambassade d'Israël, mercredi 23 décembre.

"Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte", a déclaré l'ambassade d'Israël dans un tweet.

Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le ❤️ des avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d' en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier pic.twitter.com/bLEd8YvVlG — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) December 23, 2020

Née à Jérusalem en février 1938, dans une famille de pionniers juifs, elle avait connu un fort succès en France dans les années 1960 et 1970, avec des titres comme Casatschok ou des interprétations de Hava Nagila et Tournez manèges.