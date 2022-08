La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon, placés en garde à vue samedi, vont être jugés pour violences réciproques sur conjoint

L'interprète du tube "Djadja" et son conjoint devront se présenter au tribunal correctionnel de Bobigny en novembre.

La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikoff, ont été placés en garde à vue samedi pour violences réciproques sur conjoint, a appris franceinfo mercredi 10 août auprès d'une source judiciaire. Aya Danioko, de son vrai nom, et Vladimir Boudnikoff sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour une audience au mois de novembre.

La chanteuse de 27 ans, née à Bamako, au Mali, et ayant grandi à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a fait danser la planète avec des tubes comme Djadja et Jolie Nana. Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Vladimir Boudnikoff, 33 ans, se présente comme "producteur, éditeur, réalisateur" sur son compte Instagram. Il a réalisé le clip de la chanson d'Aya Nakamura Pookie.

En novembre 2020, les deux artistes avaient officialisé leur relation. Ensemble, ils ont eu une petite fille, la seconde de la chanteuse. La naissance a été annoncée début janvier 2022 sur son compte Instagram.