L'icône folk Joni Mitchell récompensée à Washington pour l'ensemble de sa carrière

La célèbre chanteuse folk Joni Mitchell, à la longue carrière semée de détours rock, pop ou jazz, a été récompensée, mercredi 1er mars, par la Bibliothèque du Congrès à Washington pour l'ensemble de son œuvre. Célébrée pour son indépendance et ses multiples talents, l'artiste de 79 ans née au Canada a reçu le prix Gershwin de la chanson populaire, lors d'une soirée de gala en présence de nombreuses vedettes. Lui ont notamment rendu hommage Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall ou Angelique Kidjo.

Last night, the @LibnOfCongress welcomed @jonimitchell & some of the performers celebrating her at tonight's #GershwinPrize concert to the Library. The concert airs on @PBS stations on March 31. pic.twitter.com/jsunnERtd9 — Library of Congress (@librarycongress) March 1, 2023

Auteure-compositrice-interprète, musicienne, parolière et artiste-peintre, Joni Mitchell a été diminuée en 2015 par une rupture d'anévrisme, après laquelle ses apparitions se sont faites rares. On l'a alors crue perdue pour la musique. C'était sans compter sur sa volonté de fer, qu'elle a canalisée dans d'éprouvantes séances de rééducation.

Un retour sur scène inattendu

En juillet 2022, elle a effectué un retour inattendu sur scène, donnant un concert surprise au festival folk de Newport, dans l'est des Etats-Unis. On l'a revue guitare en main, jouant Just Like This Train et prouvant qu'elle conservait tous ses dons musicaux. Elle avait notamment chanté A Case of You, un de ses grands classiques, en duo avec une autre vedette de la folk, Brandi Carlile.

Joni Mitchell a été une figure majeure de la génération des folk-rockers des années 1960 avec des succès comme Big Yellow Taxi, un hymne à l'environnement, Both Sides Now et Woodstock, à la gloire du célèbre festival auquel elle n'avait pourtant pas participé en août 1969. Parmi les prestigieux prédécesseurs de Joni Mitchell à avoir reçu le prix Gershwin de la chanson populaire, du nom des frères George et Ira Gershwin, figurent Paul Simon, Stevie Wonder, ou encore Paul McCartney.