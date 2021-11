L'ancien bassiste de Mass Hysteria, Stephan Jaquet, est mort, annonce le groupe de métal

"Tu resteras dans nos cœurs à jamais." Stéphan Jaquet, l’ancien bassiste du groupe de métal français Mass Hysteria, est mort à l’âge de 53 ans, a annoncé samedi 6 novembre le groupe sur Facebook. "Mass Hysteria, c'était ton bébé, on le portera jusqu'au bout pour toi, on t’aime super fort, immense pensées à ta famille et à tes proches, repose en paix notre Stéphan 'tittoo' Jaquet", a écrit le groupe sur Facebook, accompagnant ces quelques mots d'une photo.

Le musicien avait participé aux six premiers albums du groupe de métal français. Il avait participé à sa fondation en 1993 avec le chanteur Mouss et l’ancien guitariste Erwan Disez. Il a quitté en 2011 le groupe, après avoir participé à la production du disque Failles, sorti en 2009. Neuf ans plus tard, Mass Hysteria a sorti son neuvième et dernier album studio en date, Maniac. La raison de son décès n'a pas été précisée par le groupe.