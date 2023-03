L'album de duos composé par le chanteur Pascal Obispo pour Isabelle Adjani sortira fin 2023

Selon les informations du journal Le Parisien en ligne, la sortie de cet album, réalisé en collaboration avec des artistes de la scène musicale française, est prévue pour novembre 2023, 17 ans après sa naissance

Il y a moins d'un an le chanteur Pascal Obispo postait une photo de lui et de l'actrice Isabelle Adjani prise dans un studio d'enregistrement. Il déclarait, alors, sur le réseau social Instagram qu'il avait terminé l'enregistrement de l'album qu'il avait commencé à composer avec elle, 16 ans plus tôt. Ce disque de duos inachevé est désormais prêt et doit sortir fin 2023 chez Warner sur le label Parlophone, a annoncé le journal Le Parisien en ligne, qui cite le chanteur.

Cet album avec beaucoup de duos réunit Seal, Youssou N’Dour, Étienne Daho, Christophe, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, Akhenaton… "Je l'ai fait écouter à Isabelle", dit Pascal Obispo au Parisien. "Elle est heureuse, il sonne comme elle voulait".

La rencontre entre le chanteur et l'actrice remonte à 2004 pour le disque du 10e anniversaire du Sidaction. Une occasion pour elle de participer à la chanson et au clip collectifs, réalisés par le Bordelais, et d'envisager également l'idée de faire ensemble cet album.

Ce sera le second album pour l'actrice après Pull Marine sorti dans les années 80. Elle l’avait enregistré avec Serge Gainsbourg qui lui avait offert onze chansons, dont Pull Marine, et Beau oui comme Bowie.