Un KFC parisien installe une plaque honorifique sur la borne utilisée par Kim Kardashian et Kanye West pour passer leur commande

Bienvenue en 2020, une année au cours de laquelle il est normal de voir une plaque commémorative en l'honneur de Kim Kardashian et de Kanye West dans un restaurant KFC. Pour immortaliser le passage de la reine de la télé-réalité américaine et de son mari, rappeur et musicien touche-à-tout (même à la religion et à la politique), dans son établissement du quartier Strasbourg-Saint-Denis, dans le 10e arrondissement de Paris, l'enseigne spécialisé dans le poulet frit, a fait installer une plaque sur la borne utilisée par le couple pour passer sa commande : "Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne. 19.02.2020", peut-on lire.

"Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Kim et Kanye dans notre restaurant", a réagi KFC France auprès du Parisien. Visiblement honorée, la starlette devenue businesswoman a ainsi retweeté une photo de la plaque.

The KFC in Paris that KimYe dined at a few days ago, has put up a plaque on the kiosk they used that says, “Kim Kardashian and Kanye West ordered at this station”



(: @davidsuissa_) pic.twitter.com/ryjO76a1TF