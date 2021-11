Les souvenirs de Juliette Gréco vendus aux enchères pour 1,2 million d'euros

Quelque 750 lots, bibelots, meubles, œuvres d'art, vaisselle, bijoux et vêtements de Juliette Gréco ont été dispersés, un peu plus d'un an après sa mort.

La vente aux enchères des souvenirs de Juliette Gréco a rapporté au total 1,2 million d'euros, a annoncé samedi 20 novembre la maison de ventes Crait-Müller. Entre jeudi et samedi, quelque 750 lots, bibelots, meubles, œuvres d'art, vaisselle, bijoux et vêtements de la chanteuse et comédienne ont été dispersés, un peu plus d'un an après sa mort en septembre 2020. Une foule nombreuse de collectionneurs et curieux est venue les voir à l'hôtel Drouot à Paris.

Un répertoire avec des téléphones de célébrités

Un tableau de Serge Gainsbourg, que ce dernier avait offert à Juliette Gréco, a lui été vendu pour 134 400 euros, un prix bien plus élevé que son estimation haute (50 000 euros). Cette huile sur toile, intitulée Enfants au square, représente Gainsbourg et sa sœur enfants. Elève aux Beaux-Arts, Gainsbourg (de son vrai nom Lucien Ginsburg) s'est d'abord destiné à la peinture et au dessin avant de devenir chanteur. Il avait offert ce tableau à Gréco en 1959, après lui avoir confié lors d'une émission que "la peinture est [son] seul vrai amour".

Parmi les pièces les plus insolites, figuraient un répertoire Van Cleef & Arpels avec les coordonnées téléphoniques de nombreuses célébrités des années Saint-Germain-des-Prés, de la main de Gréco. Il a été vendu 12 160 euros. La vente était organisée par Julie-Amour Rossini, petite-fille de la chanteuse et comédienne.