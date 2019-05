VIDEO. "Johnny Hallyday ne voulait pas que sa fille aînée reste démunie", affirme l'avocat de Laura Smet

Les enfants aînés de Johnny Hallyday reviennent à la charge dans la bataille familiale qui les oppose à Laetitia Hallyday pour l'héritage de rockeur. L'avocat de Laura Smet, Me Hervé Temime, a plaidé la cause de sa cliente sur le plateau de "C à vous", sur France 5, mardi 28 mai. "Johnny Hallyday ne voulait pas que Laura reste démunie. J'en ai un commencement de preuve, j'en ai la certitude", a martelé le conseil.

Plus tôt dans la journée, la fille du chanteur et son frère David Hallyday ont remporté une victoire judiciaire de taille : le tribunal de Nanterre a affirmé que Johnny Hallyday était résidant français au moment de sa mort, reconnaissant ainsi que la justice française est compétente pour trancher le contentieux autour de l'héritage. C'est un revers pour la veuve du chanteur, qui souhaitait que le contentieux soit tranché aux Etats-Unis et qui va faire appel.

"Il n'y aurait rien eu de tout cela, s'il y avait eu un minimum d'empathie" de la part de Laeticia Hallyday, a continué l'avocat de Laura Smet. Elle pouvait faire un geste, même indirect, mais rien. Alors oui, effectivement, on a saisi la justice."