Un album posthume de Johnny Hallyday sortira le 25 octobre

L'album, nommé simplement "Johnny", reprend les plus grands succès du chanteur.

"Johnny, comme vous ne l'avez jamais entendu." Le Parisien et RTL ont annoncé jeudi 19 septembre la sortie d'un nouvel album posthume de Johnny Hallyday, prévue pour le 25 octobre. "Johnny" comptera douze titres et sera, en quelque sorte, un best-of revisité.

Les standards de la star, décédée en décembre 2017, ont été arrangés par Yvan Cassar, directeur musical de Johnny pendant 15 ans, et Dominique Blanc-Francard. Les arrangements symphoniques ont été enregistrés à Londres, avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra, et 42 choristes de l'ensemble London Voice.

Un CD et DVD du dernier live de Johnny également prévu

Le disque comptera douze titres : Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang et L’Envie

L'album, sobrement illustré par une photo noir et blanc du chanteur, sera disponible en 100 000 exemplaires. Le 8 novembre sortira également les CD et DVD de l'une des dernières prestations scèniques de Johnny, en 2017 et aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour Les vieilles canailles.