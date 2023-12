Reportage "Deux années de travail immense" : l'exposition sur Johnny Hallyday ouvre ses portes à Paris

Les fans de Johnny Hallyday vont découvrir l'intimé du rockeur disparu en 2017. L'exposition "Johnny" s'ouvre ce vendredi à la Paris Expo Porte de Versailles, à Paris. Un an après son lancement à Bruxelles, elle arrive donc en France jusqu'au mois de juin 2024. De son adolescence à sa vie de star, de nombreuses surprises attendent les fans du chanteur.

L'exposition Johnny au Parc des expositions à Paris se déroule jusqu'au mois de juin 2024 @ Radio France - Yann Bertrand (Yann Bertrand / RADIO FRANCE)

De nombreuses pièces de Johnny Hallyday présentées

Il y a un an, Laeticia Hallyday tenait une conférence de presse à Bruxelles. "Cette exposition, elle est à l'image de toute la carrière de Johnny", disait-elle, en précisant que le projet avait été longtemps mûri. "Ce sont deux années de travail immense", ajoutait Laeticia Hallyday.

Cette exposition mûrie et itinérante, aux proportions et au budget gigantesques, comprend costumes, guitares, motos, bijoux et disques. François Henrard, de l'agence Tempora, produit l'exposition. "Laeticia était associée au projet dès le début, c'est vraiment elle qui a eu l'idée et donc on a rejoint le projet avec Tempora. Et on a travaillé main dans la main avec elle", explique-t-il.

"Laeticia a ouvert les portes de sa maison aussi bien à Marnes-la-Coquette qu'à Los Angeles pour nous montrer tout ce qu'elle avait." François Henrard, de l'agence Tempora France Info

Il y a aussi les reconstitutions : la chambre d'adolescent de Johnny, sa loge à l'Olympia et surtout son bureau à Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, qui a accueilli ses derniers instants de vie. Maroussia Mikoladjak a dirigé l'équipe qui s'est occupée d'emporter les affaires de la star. Un souvenir encore particulier pour elle. "On a fait ça d'une manière assez méthodique, parce qu'on a emballé étagère par étagère. Et puis quand c'était vide, c'était aussi évidemment un peu un choc de se dire 'on est parti avec tout' ", confie-t-elle.

Les fans seront forcément émus, même si à Bruxelles seulement 110 000 visiteurs sont venus en six mois. Un chiffre en deçà des objectifs affichés au lancement de l'exposition.