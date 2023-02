Laeticia Hallyday porte plainte pour injures à sa fille dans "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna

Après la diffusion d'une vidéo privée de Joy, la fille de Johnny Hallyday, et des commentaires jugés offensants dans l'émission "TPMP", Laeticia Hallyday a porté plainte.

Laeticia Hallyday, la veuve de Johnny Hallyday, a porté plainte, pour injures publiques contre l'une de ses filles, Joy, pendant l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) de Cyril Hanouna, a annoncé lundi 20 février à l'AFP Me Gilles Gauer, l'avocat de la famille.

Cette plainte, avec constitution de partie civile, a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Simultanément, un signalement auprès de l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, a été lancé pour "violation de l'obligation de respect des droits de la personne" et "violation de l'obligation de maîtrise de l'antenne".

Une vidéo TikTok effacée et relayée par un faux compte

Le 30 janvier, TPMP a diffusé une séquence vidéo que Joy Hallyday, 14 ans, apparaissant notamment en maillot de bain, avait publiée puis effacée de son compte TikTok, et qui avait été relayée entre-temps par un faux compte usurpant son identité. Kelly Vedovelli, l'une des chroniqueuses vedettes de l'émission de Cyril Hanouna, avait estimé à l'antenne que cette vidéo était "le summum de la vulgarité" : "Pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons...", avait-elle ajouté. "Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu peux pas faire ça ! Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des 'te-pus' ('putes' en verlan, ndlr) ? Non mais arrête", a dit encore Kelly Vedovelli.

Pour Me Gilles Gauer, l'avocat des Hallyday, "de tel propos outrepassent les limites admissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans".