Hommage à Johnny Hallyday : une esplanade à son nom et une sculpture inaugurées à Bercy

C'est une oeuvre de 6 mètres de haut dédiée à Johnny Hallyday. La sculpture du plasticien Bertrand Lavier intitulée Quelque chose de ..., en allusion au célèbre tube de "l'idole des jeunes", a été dévoilée mardi 14 septembre sous une pluie battante, sur l'esplanade Johnny Hallyday inaugurée peu auparavant en face de l'AccorHotel Arena de Bercy (Paris 12e).

Une Harley au sommet

La sculpture représente un mât en forme de manche de guitare, avec au sommet une Harley Davidson ayant appartenu à Johnny. Le coup d'envoi de l'hommage consacré ce mardi 14 septembre à Johnny Hallyday, quatre ans après la disparition du chanteur, avait débuté peu avant 10h30 devant Bercy, la salle parisienne où le rocker préféré des Français a chanté à de très nombreuses reprises.

Une sculpture et une esplanade pour rendre hommage à Johnny Hallyday à Paris



L'esplanade Johnny a été inaugurée en présence de sa veuve Laeticia Hallyday sur le vaste parvis devant Bercy, avec une plaque dévoilée en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Laeticia y voit "un lieu de recueillement" à Paris

"C'est une charge émotionnelle très forte d'arriver au bout de ce rêve pour créer un lieu de recueillement ancré à Paris pour les fans qui ne peuvent pas se rendre à Saint- Barth", a déclaré Laeticia à BFM TV. "C'est à deux pas de la salle de Bercy qu'il a été le deuxième à inaugurer et où il a donné 101 représentations".

Les cinq derniers musiciens de Johnny, dont Yarol Poupaud (guitare) et Yvan Cassar (metteur en son) ont donné un mini-concert avant d'être rejoints par une centaine de bikers en jean's et blousons de cuir noir sur leurs motos, dont certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9 décembre 2017.

Les bikers rendent hommage à Johnny Hallyday, mardi 14 septembre 2021 lors de l'inauguration à Paris Bercy (12e) d'une esplanade à son nom et d'une sculpture dédiée. (JACQUES WITT/ SIPA)

Un gros concert à Bercy en soirée

La journée d'hommage à Johnny Hallyday se terminera en bouquet final avec un concert "Johnny Hallyday que je t'aime" à l'AccorHotel Arena à partir de 21h, à suivre en direct sur France 2.



Organisé par Laeticia Hallyday, le show réunira de nombreux artistes, dont Florent Pagny, Calogero, Julien Doré, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Gaëtan Roussel et Patrick Fiori, qui reprendront des hits du "taulier".