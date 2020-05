Ecoutez le titre inédit de Johnny Hallyday "La Nuit avec moi" de 1968

Disparu il y a deux ans et demi, le chanteur refait surface après la découverte d'un titre inédit enregistré en décembre 1968.

Universal Music, qui travaillait sur un nouveau coffret de chansons de Johnny Hallyday, a découvert dans ses archives un titre inédit de la star du rock français. La Nuit avec moi sera inclus dans ce nouvel opus, Johnny 69, attendu le vendredi 29 mai dans les bacs.

"Johnny 69", album à découvrir le 29 mai

Ce titre inédit a été retrouvé sur une bande multipistes de l’enregistrement de l’album Rivière…Ouvre ton lit enregistré à Londres au Olympic Sound Studio entre décembre 68 et janvier et février 69 sous la direction de l’ingénieur du son anglais Glyn Johns. La nuit avec moi est dans le même format rock (basse, batterie, guitare, clavier) que le reste de l’album, avec une tonalité funky.

On y entend en introduction et en conclusion des courts commentaires des musiciens et l'ambiance du studio, une pratique courante sur les enregistrements des groupes rocks des années 1960-70.

Une véritable enquête

Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, qui a découvert cette pépite, s'est lancé dans un enquête minutieuse pour retrouver le parolier et le compositeur du titre."C'était une longue enquête pour les retrouver. C'était Steve Marriott et Ronnie Lane, deux Anglais du groupe Small Faces. Et, à ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé l'adaptateur. La Sacem a regardé dans ses archives (...) et ils n'ont pas trouvé."

Xavier Perrot espère avoir des précisions de la part des des héritiers de Gilles Thibaut (parolier des super tubes Que je t'aime, Requiem pour un fou ou encore Ma Gueule) "qui travaillait beaucoup avec Johnny à cette époque. Le texte est peut-être de son cru, ce n'est pas impossible".

La production a préféré ne pas retoucher le morceau pour lui laisser sa texture originelle. "On a vraiment laissé l’enregistrement le plus brut possible. On l'a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l'album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. Il est entouré de merveilleux musiciens", ajouté Xavier Perrot, qui a supervisé la production.