"Je serais mort s'il n'y avait pas eu la musique" : quand Jean-Louis Murat se confiait sur sa carrière

Sur franceinfo, en 2018, le chanteur s'était confié avec une franchise totale. Jean-Louis Murat est mort à l'âge de 71 ans.

Le chanteur Jean-Louis Murat est mort à l'âge de 71 ans, jeudi 25 mai 2023. Auteur-compositeur et interprète, Jean-Louis Murat est né le 28 janvier 1952 dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Parmi ces titres les plus connus : Regrets, chanté en duo avec Mylène Farmer, mais aussi Si je devais manquer de toi et Au mon Sans-Souci. Invité du Monde d'Elodie sur franceinfo, en novembre 2018, il s'était confié sur la musique "qui lui a sauvé la vie".

"Est-ce que je suis libre comme l'air ou que j'en ai rien à foutre ?", lançait-il alors en rigolant lorsqu'on lui demandait si la musique était sa passion. Et de préciser : "Faire de la musique, ce n'est pas un choix, pas l'intégralité d'un choix. C'est faire de la musique pour vivre d'une certaine façon. C'est à dire pour mener une vie contemplative, ne plus travailler, ne pas donner d'ordre, ne pas en recevoir, ne pas avoir d'horaire... Moi, c'est plutôt ça que je cherchais à avoir comme vie : une vie d'une liberté maximale", décrivait-il alors, touché par la mort de son partenaire de musique de 30 ans, Christophe.

"Je serais mort s'il n'y avait pas eu la musique ! Quand je décide de me lancer dans la musique, je sors de quinze jours de coma et là, je vais me réfugier dans une église. Je me dis : 'La prochaine fois, tu es mort, définitivement. Il faut que tu décides que tu te décides quoi, sinon tu vas mourir. Et c'est là que je décide de faire de la musique", confiait-il au micro d'Elodie Suigo.

"Regarder les choses comme un enfant"

Le poète détaillait ensuite ces sources d'inspiration. Avec, à commencer la sensualité : "La langue française est très pratique pour ça. La poésie quand même, c'est pour exciter les filles. Moi, dès le début, j'ai écrit de la poésie, mais à l'école, je sais que c'est mon explication numéro un, c'était de dire qu'il faut être poète pour tomber les filles. Donc c'était plutôt de la poésie afin de rentrer dans une stratégie de conquête des cœurs", souriait-il.

Avant, de détailler, avec l'âge et les différents disques qu'une autre motivation : "Je dirais que le spectacle le plus efficace sur moi, c'est celui des enfants, d'une cour de maternelle. Je dois dire que je pourrai passer ma vie à regarder ce qu'il se passe dans les cours de maternelle, donc l'enfance, l'émerveillement devant l'enfance, de préserver ce côté. Et de regarder les choses comme un enfant."

Et de conclure : "C'est difficile la différence entre être libre, se sentir libre et en avoir rien à foutre... Alors je réfléchis : est-ce que je suis libre comme l'air ou est-ce que j'en ai absolument rien à foutre ? Je pense que je ne suis ni l'un ni l'autre et j'essaie de trouver un entre-deux, entre l'amertume de l'insuccès et la satisfaction de continuer à faire ce que je fais."

L'auteur-compositeur-interprète disparu a publié une trentaine d'albums durant sa carrière. Un best of doit sortir vendredi 26 mai 2023.