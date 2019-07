Sting ouvre le festival Jazz in Marciac devant 11 000 spectateurs ravis

Le chanteur britannique a donné le coup d'envoi du célèbre festival de Jazz in Marciac.

Le 42e festival Jazz in Marciac a ouvert en beauté sa programmation avec le concert de Sting. 11 000 personnes étaient présentes sous le grand chapiteau installé sur le terrain de rugby de Marciac pour applaudir l'artiste britannique. Les fans sont venus de loin pour assister au concert événement du musicien."J'écoute depuis que j'ai 14 ans, j'en ai aujourd'hui 50 !", raconte une spectatrice avant le début du show.

Un concert de tubes

Le public n'a pas été déçu par la prestation du musicien. Guitare en main et jouant avec le public, Sting a offert un florilège de ses plus grands titres. Sur scène, l'ex-chanteur du groupe Police reprend plusieurs de ses grands succès comme Englishman In New York, Every Breath You Take", "Roxanne", ou encore "Message in a Bottle".

Début juillet, le chanteur âgé de 67 ans avait dû annuler plusieurs dates en Europe en raison d'une infection virale à la gorge. Il vient d'entamer une tournée, avec une douzaine de dates en France.

Mélody Gardot, Gregory Porter, Wynton Marsalis au JIM 2019

36 concerts vont se succéder du 25 juillet au 15 août dans la petite cité gersoise devenue le traditionnel rendez-vous des amateurs de jazz au sens large. Parmi les grands artistes programmés cette année : Melody Gardot, Jamie Cullum, George Benson ou encore Chucho Valdés.

250 000 personnes au "JIM"

En marge de Jazz in Marciac, les amateurs de funk pourront assister le 11 août au concert des "Jacksons". Un show qui célébre les 50 ans des légendaires Jacksons et la mémoire de Michael Jackson, 10 après sa mort.

Le "JIM" attend 250.000 spectateurs à la fois pour son festival "in" mais aussi pour les découvertes proposées dans le cadre de son "off" avec plus de 150 concerts gratuits sur la place du village.