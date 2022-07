Phénomène soul du moment, la chanteuse Lady Blackbird illumine le Nice Jazz Festival

Il y a chez elle un peu de Tina Turner, de Billie Holiday ou encore de Nina Simone, Lady Blackbird et sa voix légèrement éraillée est en train de conquérir la planète soul depuis la sortie de son premier album Black Acid Soul en septembre dernier.

Mais c'est en 2020 que Marley Munroe, de son vrai nom, se fait remarquer avec son premier single, une reprise très personnelle de Blackbird de Nina Simone, chanson de 1966 sur le racisme et la condition des Noirs en Amérique. Vendredi soir, celle que certains surnomment déjà la nouvelle diva de la soul, a offert un concert intimiste au public du Nice Jazz Festival.

France 3 Côte d'Azur (H. Nicolas / F. Motey / P. Martin / A. Chardon)

Lady Blackbird est née à Farmington au Nouveau-Mexique et dès son plus jeune âge elle baigne dans la musique, et surtout la soul et le gospel. Je viens d’une petite ville d’Amérique, c’est là que j’ai grandi. Et c’était facile pour moi de chanter, dans les églises, les mariages, les kermesses. Après avoir signé dès 12 ans avec un label de musique chrétienne, enregistré pour d’autres groupes ou chanteurs de rock chrétien mais jamais pour elle, elle se détourne de la musique religieuse, tente sa chance, sans trop de succès avec le label Epic, avant de s’orienter vers le jazz et la black soul des années 60.

Son premier album Black Acid Soul comprend treize titres, des chansons originales et des reprises. Des reprises très personnelles où la chanteuse impose avec justesse sa griffe : "Il y avait tellement de chansons que je voulais reprendre. Et au final, tout se fait au feeling, j’ai besoin de sentir au plus profond de moi-même que je peux apporter quelque chose au morceau, y mettre ma patte".

Black Acid Soul de Lady Blackbird (Foundation /BMG)