Niort Jazz Festival : une première édition festive qui réjouit les artistes et le public

C'est la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkaké qui a ouvert ce Niort Jazz Festival. Une grande émotion que de retrouver la scène et d'inaugurer un nouvel événement culturel, né en pleine crise sanitaire. "Après 18 mois enfermés chez nous avec une impossibilité de se projeter, on le vit comme un cadeau, explique l'artiste. Et c'est même un double cadeau car c'est la première édition de ce festival et que je me produis le premier soir".





Thomas Dutronc, Rhoda Scott et de jeunes talents

Ce nouveau festival d'été a pu voir le jour grâce à la mobilisation de toute une équipe et d'un partenariat avec le réseau Spedidam, qui organise et participe au financement d'événements culturels qui mettent en valeur des artistes de toutes les générations et territoires.

Pour cette première édition, le pari a été fait de miser sur une programmation tout public. "Nous avons Rhoda Scott et Thomas Dutronc en têtes d'affiche, mais aussi des grands noms du jazz français comme Géraldine Laurent et les frères Belmondo. Et nous avons aussi de vraies découvertes", précise Arnaud Bel, responsable de la programmation du réseau Spedidam. Chaque début de soirée à 18h30, une première scène est dédiée à ces jeunes talents avant les concerts du soir.

Une jauge revue à la hausse

La billetterie a très bien fonctionné pour cette première édition très attendue, car elle aurait dû avoir lieu l'année dernière. Les bénévoles ont travaillé dur pour faire coïncider la fête et les restrictions sanitaires. Bonne nouvelle, ce 30 juin, le protocole sanitaire s'est encore assoupli, notamment pour les concerts. Ce qui a permis de remettre en vente quelques places pour la soirée de clôture de ce vendredi 2 juillet avec le concert de Thomas Dutronc. Mais faites vite si vous êtes intéressés, il n'y en aura pas de place pour tout le monde.

Niort Jazz Festival, parc Pré-Leroy, jusqu'au 2 juillet 2021. Tarifs : de 22 à 35€.